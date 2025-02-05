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大S徐熙媛去世｜小S徐熙娣發聲明　提返台計劃「盼外界諒解」

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

小S徐熙娣發聲明，提返台計劃「盼外界諒解」。

【大Ｓ / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣 /具俊曄】大S徐熙媛在日本因流感猝逝，終年48歲。傳大S遺體會在日本火化，並於6日由丈夫具俊曄及妹妹小S徐熙娣將骨灰帶回台灣，小S經紀人昨日（4日）發出聲明，稱返台時間不對外公開，敬請媒體諒解。

大S離世丨小S得知大S猝逝哭到癱軟　無限期停錄節目《小姐不熙娣》　知情者曝大S真實死因

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聲明原文：

親愛的媒體朋友們，非常感謝大家的配合🙏

由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。

如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解！

小S經紀公司敬上

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