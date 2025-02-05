徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

▲ 徐熙媛大S與小S早有「姊妹約定」 ，臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘。（民視新聞網Youtube短片截圖）

【徐熙媛/大S/大S去世/生死觀/遺囑】台灣女星大S徐熙媛2月2日在日本病逝，陪伴一代人長大的「杉菜」突然離開，消息震驚兩岸網民，其生前不少言行再次被挖出懷緬。傳媒翻查大S曾在節目分享「每一天都當成最後一天來過」的人生價值觀及其與妹妹間的約定，而小S也做到了。

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據內媒報道，大S於2019年在內地綜藝節目《我們長大了》中擔任特別嘉賓，事無大小都會與妹妹分享的大S還在節目中提及姐妹倆的關係和約定：「不管怎麼樣，她知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛，她要知道，因為我每一天都當作是最後一天來過。」

報道指大S辭世時一眾家屬陪同在側，關係親密的小S在得悉噩耗後，一度哭到癱軟在地。

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大S在上述節目中也解釋了自己為何會有「每一天都當作是最後一天來過」的生死觀念。她和前夫汪小菲育有一子一女，憶述自己生完孩子後身體狀況不佳，「有幾次差一點『回不來』」，當時就開始意識到身體有時候突然「就不動了」，尤其是生第二胎後，「就是鬼門關，全走了一回」。

正因為有瀕死的經歷，所以她開始習慣常常記錄最近的想講的事情，還有交代一些該交代的事情。雖然把每一天都當是最後一天來過，「可是我不會覺得傷心或什麼的，因為這都是必經之路，只是我覺得我會很正當地面對這件事情」。

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