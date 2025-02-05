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時尚速報｜sacai二度聯乘WTAPS　男女裝合共10款產品後天上架

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

要數今天日本最火熱的設計師品牌，除了屹立多年的Issey Miyake、Yohji Yamamaoto和Comme des Garcons外，還要數到由阿部千登勢主理的sacai。

這位曾經被已故的「老佛爺」Kral Lagerfeld讚揚的時裝設計師，今天已成了全球最多潮人追捧的高級時裝品牌之一，品牌除了招牌式以bomber jacket尼龍面料再拼合其他面料等hybrid式解構服裝外，多年來亦先後和不少品牌合作推出聯乘系列，無論是high ned的，還是街頭的，都一網打盡。

男女裝各有5款不同選品。（圖片品牌提供）

隨手拈來包括Cartier、Dior Men、Jean Paul Gaultier、Nike和金arhartt等，今日正式上架的還有和「同鄉」WTAPS以作聯盟。

sacai第二次和WTAPS合作的聯乘系列，於2月7日上架，合共推出5件男裝和5件女裝，系列包括中性帽衫、Tee和棒球帽，每件單品都運用WTAPS的服裝輪廓和背襯緞面料，並透過sacai的重構技術進行全新演繹。

點擊圖片放大
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例如大衣和外套將WTAPS的Jungle Shirt與sacai的M-51和MA-1拼接而成，而原本只在WTAPS MIL系列上出現的縫線將出現在今次所有服裝上。中性棒球帽則有sacai與WTAPS的「合體」商標WTs、TaAcPaSi和WS字樣。令身為兩個品牌粉絲的你，估不到的是新年剛剛過後就要馬上破財了﹗

產品查詢：2285 9080

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