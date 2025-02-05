雪糕優惠｜Häagen-Dazs買一送一優惠　自選2球雪糕+心太軟每份$46

▲ Häagen-Dazs買一送一優惠，自選2球雪糕+心太軟每份$46。

【Häagen-Dazs買一送一/雪糕優惠】情人節就到，Häagen-Dazs推出買一送一優惠，雪糕心太軟每份只需$46，包括2球自選雪糕，配上流心心太軟，最適合與另一半或一家人分享！

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雪糕優惠｜Häagen-Dazs情人節雪糕心太軟

Häagen-Dazs推出情人節雪糕心太軟買一送一優惠，每份有2球自選口味的Häagen-Dazs雪糕，配上1件溫熱流心的心太軟，一冷一熱的口感刺激味蕾。

▲ Häagen-Dazs™ 情人節雪糕心太軟

雪糕優惠｜Häagen-Dazs買一送一優惠詳情

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】Häagen-Dazs™ 浪漫融情

優惠價：$92/2份，平均$46/份（原價$184/2份）

預訂日期 ：即日起至2月9日23:59

用餐日期：即日起至3月16日

適用分店：荷里活廣場、The Pulse、雅蘭中心、新都會廣場、 黃埔分店

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