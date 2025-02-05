東鐵故障｜港鐵：水平系統故障令車身傾側強調「無出軌」　將調查事故成因

▲ 大埔墟站往羅湖的月台上有黃色工程車停泊在路軌上。（吳穎嵛攝）

港鐵太和站今日（5日）凌晨發生故障，一架工程車未能駛離，停泊在路軌上。對於有指部分車轆出軌，港鐵否認有關情況，指是車卡在處理時可能會有晃動，令個別車卡偏離路軌。港鐵爭取下午稍後時間恢復正常服務。

港鐵今日上午11時見記者交代事件，並就故障向公眾致歉。港鐵車務工程維修總管李劍雄表示，今日凌晨位於粉嶺至太和站之間一段路軌，一列5卡工程車更換石枕工程差不多完成，工程人員準備離開時發現故障，其中一個「吊運卡」車卡上的「水平感應系統」發生故障，導致車卡「小小傾向左邊」，但整個車架及車轆仍在路軌上，另外兩個工程機車頭及兩架車卡則不受影響。

就有指涉事工程車車卡出軌的說法，李劍雄澄清指，處理修復過程中，車卡「可能會有啲晃動」，令個別車卡「偏離路軌」。

李指出，工程人員現場判斷要先處理車卡的水平問題，才可安排涉事工程車駛離，透露「車架不穩定移離現場有風險」。他強調重視現場工程人員的安全，確定維修工程謹慎及安全進行，故需較長時間進行搶修，港鐵會盡爭取在下午稍後時間完成，務求盡早恢復正常服務。

李又指，工程車出車前有按程序檢測，至於事故具體成因會再作調查。

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一度以大埔墟為終點站

記者今午12時許乘搭東鐵綫由金鐘站出發前往太和，該班列車以大埔墟為尾站，到達後職員指示乘客落車，其後又請前往太和至羅湖站的乘客乘客登上同一班列車；最終等候近10分鐘列車才開出。

大埔墟站往羅湖的月台上有一輛黃色工程車停泊在路軌上，多名工程人員搶修。

居住太和的乘客陳女士表示，今早搭巴士到黄大仙與友人行山，沒有留意東鐵綫全綫服務受阻，至回程時職員指示其於大埔墟站落車，才知道該站有事故。她認為港鐵廣播不清晰，「頭先完全冇講」，但自己不趕時間，影響不大。

温先生則帶同兩名兒子乘搭港鐵，同樣是到達港鐵站後才知道服務受阻。他正與兒子外出遊玩，不趕時間，對行程沒有太大影響；又向兒子指示工程車位置，稱港鐵正在搶修，應體諒工程人員。

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曾於港鐵工作的立法會議員張欣宇估計，故障成因應該涉及其中一卡工程車的「水平感應系統」，即工程車的避震器出現故障，導致車身出現一定程度傾側。

據其了解，工程人員在維修期間曾經嘗試過不同方案，得出結論是無法強行將涉事工程車卡直接拖離正線，否則會導致車身進一步傾斜，有機會損壞路軌旁設備，甚至令車轆完全離開路軌；同時，搶修位置附近的另一條軌道正在行車，導致整個搶修過程更為複雜。

張欣宇估計，根據最新進度，希望港鐵在今晚高峰時間前完成搶修。

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