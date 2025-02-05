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東鐵故障｜港鐵：水平系統故障令車身傾側強調「無出軌」　爭取下午恢復正常服務

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港鐵車務工程維修總管李劍雄（左）指，水平系統故障令涉事工程車車身傾側，強調「無出軌」，爭取下午恢復正常服務。（陳靜儀攝）

港鐵太和站今日（4日）凌晨發生故障，一架工程車未能駛離，停泊在路軌上。對於有指部分車轆出軌，港鐵否認有關情況，指是車卡在處理時可能會有晃動，令個別車卡偏離路軌。港鐵爭取下午稍後時間恢復正常服務。

港鐵今日上午11時見記者交代事件，並就故障向公眾致歉。港鐵車務工程維修總管李劍雄表示，今日凌晨位於粉嶺至太和站之間一段路軌，一列5卡工程車更換石枕工程差不多完成，工程人員準備離開時發現故障，其中一個「吊運卡」車卡上的「水平感應系統」發生故障，導致車卡「小小傾向左邊」，但整個車架及車轆仍在路軌上，另外兩個工程機車頭及兩架車卡則不受影響。

就有指涉事工程車車卡出軌的說法，李劍雄澄清指，處理修復過程中，車卡「可能會有啲晃動」，令個別車卡「偏離路軌」。

李指出，工程人員現場判斷要先處理車卡的水平問題，才可安排涉事工程車駛離，透露「車架不穩定移離現場有風險」。他強調重視現場工程人員的安全，確定維修工程謹慎及安全進行，故需較長時間進行搶修，港鐵會盡爭取在下午稍後時間完成，務求盡早恢復正常服務。

李又指，工程車出車前有按程序檢測，至於事故具體成因會再作調查。

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曾於港鐵工作的立法會議員張欣宇估計，故障成因應該涉及其中一卡工程車的「水平感應系統」，即工程車的避震器出現故障，導致車身出現一定程度傾側。

據其了解，工程人員在維修期間曾經嘗試過不同方案，得出結論是無法強行將涉事工程車卡直接拖離正線，否則會導致車身進一步傾斜，有機會損壞路軌旁設備，甚至令車轆完全離開路軌；同時，搶修位置附近的另一條軌道正在行車，導致整個搶修過程更為複雜。

張欣宇估計，根據最新進度，希望港鐵在今晚高峰時間前完成搶修。

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