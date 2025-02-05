  • 18°C
香港時間：202525日 (三) 13:54

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流感高峰期︱遊日必掃感冒藥抗流感？　藥劑師點名5大暢銷藥副作用：服用恐呈毒品反應/上癮/腸胃出血

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

遊日必掃感冒藥抗流感？　藥劑師點名5大暢銷藥副作用：服用恐呈毒品反應/上癮/腸胃出血

【流感／感冒藥／布洛芬／副作用／日本藥妝】流感肆虐，備藥同時也要小心用藥！其中港人到日本旅行必做事項之一就是購買藥妝，包括感冒藥、止痛藥等，但有藥劑師點名提醒，有5大暢銷藥品含有處方藥物成分，服用後有機會造成副作用包括嗜睡、腸胃出血、甚至具成癮性及呈毒品陽性反應。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士

台灣藥劑師花逸修（小花藥師）於其「小花藥師｜社區藥局筆記」專頁發文指出，日本藥妝5大最熱銷藥品，包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥和維他命，當中的成分標示需要特別注意，因部份藥物含有處方藥物成分，服用後可能具成癮性，甚至會令尿液毒品檢測呈陽性反應。

點擊圖片放大
+4
+3

1. 眼藥水

根據不同功效，眼藥水的成分各有不同，其中5種功效需要注意相關成分：

  • 結膜炎：含血管收縮劑、幫助消除眼睛紅筋；藥劑師提醒，這類眼藥水不可連續使用超過7日，否則恐引起反彈性充血。
  • 抗過敏/花粉：含抗過敏藥物「抗組織胺」，具止痕效果。
  • 抗發炎：含非類固醇消炎止痛藥「NSAID」成分，過敏者需注意。
  • 抗疲勞：含抗組織胺「新斯的明（Neostigmine）」、維他命B12，可調節睫狀肌肌力。
  • 營養劑：含維他命A、E、B2、B6、牛磺酸。

2. 感冒藥

日版「大正系列」感冒藥（百保能PABRON GOLD A綜合感冒藥）一直深受港人歡迎，但此藥添加了二氫可待因（Dihydrocodeine）強效止咳成分，具有成癮性，且有呼吸抑制的風險，於香港屬第I部毒藥，需要醫生處方、並只限於註冊藥劑師監督下的藥房方可販售。

可待因是存在於鴉片中的生物鹼，而二氫可待因屬鴉片類止痛藥物，透過阻止疼痛的神經信號傳達腦部，達到止痛效果，可紓緩中度至嚴重疼痛。常見副作用包括便秘、頭暈、亢奮、嘔吐，高劑量服用可引至呼吸困難，長期服用有機會導致抗藥性或上癮。

小花藥師提醒，服用此藥後毒品尿液檢測可能會呈現陽性反應，未滿12歲兒童以及哺乳孕婦忌用。

3. 止痛藥

同樣受到港人喜愛的「EVE系列止痛藥」，全系列主要鎮痛成分為布洛芬（Ibuprofen），於香港屬第1部毒藥，需要經註冊藥劑師監督下方可購買。

布洛芬為非類固醇抗炎藥（NSAID），消炎作用較強，可有效緩解頭痛、牙痛、生理痛、肌肉疼痛或關節炎等；亦可用作退燒、緩解由感冒或流感所引致輕微疼痛或不適。服用布洛芬有機會造成腸胃不適，所以建議於飯後服用，且成人每日用量最多不超過1200mg、嬰兒和兒童則最高劑量為40mg／kg。若是長期服用，有機會造成腸胃出血、潰瘍等症狀；服用後一旦出現大便變黑、出血，甚至咳血等問題，應立即停止服用並求醫。

而在EVE-A、EVE-EX、QUICK、QUICK-DX系列中，含有烯丙異丙乙酰脲（Allylisopropylacetylurea）鎮定劑成分，可引起嗜睡反應，道路駕駛者服用時需注意。

此外，小花藥師還指出，EVE系列止痛藥有加入無水咖啡因，對於血管舒張型頭痛有緩解效果；但此藥曾出現造成血小板低下的不良反應報告，而若患者問題已嚴重至須每天依賴EVE才能緩解頭痛，便應暫停亂吃藥，盡快就醫。

4. 腸胃藥

「太田胃散」含有強鹼碳酸氫鈉及中藥漢方＜不建議每日當作保養使用；「Waxamoto」中含有糞鏈球菌（Streptococcus faecalis）。

5. 維他命B雜

「EX PLUS B群」含有維他命B1、6、12成分，具輕微阻斷痛覺傳導、修復神經功效。服用這一款B雜尿液並不會變黃，藥劑師解釋是因為B雜中不含維他命B2成分，並非因為坊間所指「因為有吸收才不會變黃」。

點擊圖片放大
+6
+5

日本買藥回港或違法 特效配方並非人人適合

香港藥學服務基金蘇曜華藥劑師曾接受訪問時指，由於日本止痛藥常用的成分布洛芬（Ibuprofen）在本港被列為第1部毒藥，低劑量的布洛芬在香港須註冊藥劑師的監督下購買，消費者若不留意藥品曾否註冊，帶藥回港有一定風險：

若非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥屬違法行為。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售，第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下在藥房出售，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

另外，蘇曜華又提醒高血壓和心血管病人士服食止痛藥時要小心：

特效配方止痛藥添加了咖啡因。雖然咖啡因可讓人亢奮，從而令人忘記痛楚，但沒有實證證明咖啡因可以提升止痛效能。而且咖啡因可以令心跳加速，血壓增加。

同場加映：布洛芬及撲熱息痛成分區別

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】
18:41 2025/02/04
流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】
大S離世｜大S日本最後身影疑似曝光　閉眼皺眉緊靠具俊曄胸膛
今日 10:24
大S離世｜大S日本最後身影疑似曝光　閉眼皺眉緊靠具俊曄胸膛
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
18:56 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫

你可能感興趣

流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】
18:41 2025/02/04
流感高峰期︱大S染流感猝逝　醫生拆解甲流/乙流/普通感冒症狀 建議接種疫苗最佳時機【附防流感食療懶人包】
大S離世｜大S日本最後身影疑似曝光　閉眼皺眉緊靠具俊曄胸膛
今日 10:24
大S離世｜大S日本最後身影疑似曝光　閉眼皺眉緊靠具俊曄胸膛
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
18:56 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
流感 感冒 消炎止痛藥 撲熱息痛 副作用 食用安全 健康問題 網絡熱話

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
流感高峰｜演員梁祐誠年初二突病逝年僅27歲　知情者爆：以為普通感冒
流感高峰｜演員梁祐誠年初二突病逝年僅27歲　知情者爆：以為普通感冒
大S離世丨小S得知大S猝逝哭到癱軟　無限期停錄節目《小姐不熙娣》　知情者曝大S真實死因
大S離世丨小S得知大S猝逝哭到癱軟　無限期停錄節目《小姐不熙娣》　知情者曝大S真實死因