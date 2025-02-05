流感高峰期︱遊日必掃感冒藥抗流感？　藥劑師點名5大暢銷藥副作用：服用恐呈毒品反應/上癮/腸胃出血

▲ 遊日必掃感冒藥抗流感？ 藥劑師點名5大暢銷藥副作用：服用恐呈毒品反應/上癮/腸胃出血

【流感／感冒藥／布洛芬／副作用／日本藥妝】流感肆虐，備藥同時也要小心用藥！其中港人到日本旅行必做事項之一就是購買藥妝，包括感冒藥、止痛藥等，但有藥劑師點名提醒，有5大暢銷藥品含有處方藥物成分，服用後有機會造成副作用包括嗜睡、腸胃出血、甚至具成癮性及呈毒品陽性反應。

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台灣藥劑師花逸修（小花藥師）於其「小花藥師｜社區藥局筆記」專頁發文指出，日本藥妝5大最熱銷藥品，包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥和維他命，當中的成分標示需要特別注意，因部份藥物含有處方藥物成分，服用後可能具成癮性，甚至會令尿液毒品檢測呈陽性反應。

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1. 眼藥水

根據不同功效，眼藥水的成分各有不同，其中5種功效需要注意相關成分：

結膜炎：含血管收縮劑、幫助消除眼睛紅筋；藥劑師提醒，這類眼藥水不可連續使用超過7日，否則恐引起反彈性充血。

抗過敏/花粉：含抗過敏藥物「抗組織胺」，具止痕效果。

抗發炎：含非類固醇消炎止痛藥「NSAID」成分，過敏者需注意。

抗疲勞：含抗組織胺「新斯的明（Neostigmine）」、維他命B12，可調節睫狀肌肌力。

營養劑：含維他命A、E、B2、B6、牛磺酸。

2. 感冒藥

日版「大正系列」感冒藥（百保能PABRON GOLD A綜合感冒藥）一直深受港人歡迎，但此藥添加了二氫可待因（Dihydrocodeine）強效止咳成分，具有成癮性，且有呼吸抑制的風險，於香港屬第I部毒藥，需要醫生處方、並只限於註冊藥劑師監督下的藥房方可販售。

可待因是存在於鴉片中的生物鹼，而二氫可待因屬鴉片類止痛藥物，透過阻止疼痛的神經信號傳達腦部，達到止痛效果，可紓緩中度至嚴重疼痛。常見副作用包括便秘、頭暈、亢奮、嘔吐，高劑量服用可引至呼吸困難，長期服用有機會導致抗藥性或上癮。

小花藥師提醒，服用此藥後毒品尿液檢測可能會呈現陽性反應，未滿12歲兒童以及哺乳孕婦忌用。

3. 止痛藥

同樣受到港人喜愛的「EVE系列止痛藥」，全系列主要鎮痛成分為布洛芬（Ibuprofen），於香港屬第1部毒藥，需要經註冊藥劑師監督下方可購買。

布洛芬為非類固醇抗炎藥（NSAID），消炎作用較強，可有效緩解頭痛、牙痛、生理痛、肌肉疼痛或關節炎等；亦可用作退燒、緩解由感冒或流感所引致輕微疼痛或不適。服用布洛芬有機會造成腸胃不適，所以建議於飯後服用，且成人每日用量最多不超過1200mg、嬰兒和兒童則最高劑量為40mg／kg。若是長期服用，有機會造成腸胃出血、潰瘍等症狀；服用後一旦出現大便變黑、出血，甚至咳血等問題，應立即停止服用並求醫。

而在EVE-A、EVE-EX、QUICK、QUICK-DX系列中，含有烯丙異丙乙酰脲（Allylisopropylacetylurea）鎮定劑成分，可引起嗜睡反應，道路駕駛者服用時需注意。

此外，小花藥師還指出，EVE系列止痛藥有加入無水咖啡因，對於血管舒張型頭痛有緩解效果；但此藥曾出現造成血小板低下的不良反應報告，而若患者問題已嚴重至須每天依賴EVE才能緩解頭痛，便應暫停亂吃藥，盡快就醫。

4. 腸胃藥

「太田胃散」含有強鹼碳酸氫鈉及中藥漢方＜不建議每日當作保養使用；「Waxamoto」中含有糞鏈球菌（Streptococcus faecalis）。

5. 維他命B雜

「EX PLUS B群」含有維他命B1、6、12成分，具輕微阻斷痛覺傳導、修復神經功效。服用這一款B雜尿液並不會變黃，藥劑師解釋是因為B雜中不含維他命B2成分，並非因為坊間所指「因為有吸收才不會變黃」。

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日本買藥回港或違法 特效配方並非人人適合

香港藥學服務基金蘇曜華藥劑師曾接受訪問時指，由於日本止痛藥常用的成分布洛芬（Ibuprofen）在本港被列為第1部毒藥，低劑量的布洛芬在香港須註冊藥劑師的監督下購買，消費者若不留意藥品曾否註冊，帶藥回港有一定風險：

若非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥屬違法行為。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售，第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下在藥房出售，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

另外，蘇曜華又提醒高血壓和心血管病人士服食止痛藥時要小心：

特效配方止痛藥添加了咖啡因。雖然咖啡因可讓人亢奮，從而令人忘記痛楚，但沒有實證證明咖啡因可以提升止痛效能。而且咖啡因可以令心跳加速，血壓增加。

同場加映：布洛芬及撲熱息痛成分區別

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