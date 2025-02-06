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大S離世丨與大S病況相似兒子帶母遊日　媽媽癱軟氣喘「肺炎併敗血症」靠愛兒1決定救回一命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S病逝／徐熙媛／流感】48歲徐熙媛（大S）於新年與家人遊日時因感染流感併發肺炎病逝。事件令不少人關注日本當地醫療情況，有網民便分享過去與母親遊日時，與大S類似經歷，指母親當時因肺炎併發敗血症需要緊急插喉搶救，並留醫ICU，付出了天價診金才成功保命。

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該網民在社交平台Threads發文指2018年11月他與母親於北海道旅遊，不過，出發前一周其母已有小感冒，不過症狀十分輕微，只是疲倦、想睡。為了不想掃興及浪費金錢，他們最終如期出發，未料到埗首天，母親病情卻開始惡化，晚上難以呼吸，曾想過浸溫泉是否可紓緩，不過最終卻走不動，只能在酒店房裡「翻來覆去整晚都沒睡」。

第二天母親從早上開始昏睡，整天就這樣從遊覽車躺到飯店，結果一到晚上，整個人癱軟叫說喘不過氣，只好快點叫救護車送醫，當時立即被醫院判定是肺炎+併發敗血症，馬上插管送加護病房了。

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網民指母親在北海道需留醫ICU一日的醫療費用已高達380萬日圓（約19萬港元），加上需要安排醫療專機返台灣，將華航8個機位拆解以容納醫療設備，總開銷近200萬元台幣 (約47萬港元)。返台後，他的母親亦需要於台灣醫院的ICU留醫足足一個月才轉回普通病房。

網民事後指十分慶幸自己當時果斷決定返台，否則至今便極可能需背負巨額醫療債務，又指醫生指還好當時媽媽最終沒有浸溫泉，不然會加速惡化，他因此提醒大眾出國旅遊時應注意健康狀況，並要買相關醫療保險:

生病就別硬撐要出國了，幾萬旅費換幾百萬醫療費很不化算。

文章已獲「xiao__ji」授權轉載。

同場加映: 大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳病逝時間線

台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S病逝消息震驚網民，紛紛猜測為何感染流感後短短5日不治，網民對於其真正死因眾說紛紜，有傳是肺炎或是敗血症等說法。隨後，小紅書上瘋傳很多有關大S病逝前在箱根醫院的醫療記錄，亦有自稱是隨團的導遊爆出大S身體抱恙的時間線。

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同場加映: 大S真正死因疑曝光

有台灣傳媒引述東京知情人士消息指，大S初抵日本時身體無恙，惟抵達日本1、2天後才出現劇烈咳嗽的症狀，進而引發肺炎，送醫搶救未裝葉克膜（ECMO，人工心肺）就離世，但院方醫生當時寫下的死因卻是敗血症。

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