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鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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前TVB男星陳振華確診患鼻咽癌，抗癌4個月後身形暴瘦26磅。

【陳振華／TVB／鼻咽癌／癌症】前TVB印度裔男星陳振華（Ricky）去年8月自爆確診鼻咽癌第四期，並於10月開始專注治療。抗癌4個月，他近日拍片現身向觀眾拜年，並透露自己暴瘦12公斤（約26磅）。

最新影片：

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陳振華近年轉為北上發展，不時在抖音上載影片分享美食及生活點滴。去年8月，他拍片透露自己確診患上鼻咽癌第四期，但就表示會樂觀面對，相信可以戰勝病魔，之後亦不時分享發現自己患癌的經歷及抗癌經過。直到去年10月1日國慶，陳振華指自己希望「打贏場仗先」，因此決定暫停更新。

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神隱4個月，陳振華近日終於再次現身拍片向大家拜年，從畫面可見，雖然他身形明顯較從前瘦削，頭髮亦剪短不少，但精神狀態不俗。他在影片中祝福觀眾「最緊要身體健康，咁就乜都得」，之後又在留言透露自己今年在廣州過年，目前已完成了12次化療、33次放射治療，但要3個月後覆診才知道是否抗癌成功。

另有觀眾問他瘦了多少，他就回覆表示體重在由86公斤（約190磅）降至74公斤（約163磅），待情況許可，將會再次直播與大家見面。

前TVB男星｜被爆出軌家暴星途盡毀

陳振華當年在同鄉喬寶寶的介紹下入行，曾參演過不少劇集，當中包括《金宵大廈》，亦曾與天后容祖兒一同拍廣告，發展不俗。然而其妻子Alison在2020年7月在社交平台上發布千字文，控訴他根本沒有負起養妻活兒的責任，而是幾乎將所有錢，包括女兒的利是錢、政府資助津貼、朋友的接濟錢等都全數袋走北上偷食「北姑」，又四處借錢，更曾出手打女兒至流血，甚至失聯一年，導致她無法辦理離婚手續。最後Alison在文中宣布與陳振華割席，並呼籲曾被陳振華借錢走數的人報警求助。

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此後，陳振華星途盡毀，轉為北上發展，曾有媒體發現他在廣州一間餐廳打工，負責洗碗、掃地等清潔工作外，同時也要負責傳菜、擺位等樓面工作。

更多相關報道：鼻咽癌｜男子單邊鼻塞3個月　揭鼻腔藏惡性腫瘤　醫生：4種症狀要留神【附鼻咽癌5大症狀】

鼻咽癌｜鼻咽癌5大症狀

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鼻咽癌症狀｜鼻咽癌前中後期症狀

據香港癌症基金會資料指出，香港由於空氣問題，常見鼻炎、鼻竇炎等呼吸道慢性病。由於症狀與早期的鼻咽癌相似，令鼻咽癌容易被忽略。有人看了幾個月的醫生，還以為是鼻炎。直到頸部的淋巴結發脹，才懷疑是癌。但此時癌症已開始轉移。估計有一半患者此時才初次求醫。若出現早期症狀，應盡快求醫檢查鼻咽。

初期4大症狀：

  • 鼻涕帶血
  • 痰涎帶血
  • 一邊耳脹痛、耳鳴、聽覺減退
  • 頸淋巴結腫大

中後期3大症狀：

  • 頭痛、面部麻木
  • 複視
  • 吞嚥困難、聲音沙啞

由於有很多淋巴管從鼻咽通向頸部，鼻咽癌擴散的第一個症狀可能是頸部的淋巴結腫脹。一發現頸部脹大就求醫，很有希望治癒。等到癌腫脹得太大，甚至擴散至肺、肝臟及骨骼，治癒就比較棘手。

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