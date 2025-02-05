日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】

【日本／流感／肺病／疫情】台灣女星大S（徐熙媛）感染流感併發肺炎不幸離世，令大眾開始關注當地疫情，惟日本多個媒體指出，當地除了流感與新冠外，非結核分枝桿菌（NTM）的肺部感染病例也在增加中，其中又以1類人感染比例最高，大部分患者初期幾乎無明顯症狀，情況不容忽視。

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綜合日媒 《Gooday》及《時事メディカル》報道，日本一種由肺部感染非結核分枝桿菌（NTM）肺病病例數量正在激增，日本引用今年全國性調查發現，相關肺病患者數量持續增加，而病原菌亦開始出現變化。

日本疫情｜細菌存在於生活環境 4類人最常見受感染

慶應義塾大學醫院（東京新宿）臨床感染症中心的長谷川直樹教授受訪時亦表示，NTM肺病有90%病例由一種被稱為「MAC細菌」所引起，這種細菌存在於日常環境中，例如田野、土壤、浴室淋浴噴頭、排水管、游泳池或公共浴池的積水附近，人體會在不知情下吸入這種化學物質，其中有一小部分人會受到感染。

長谷川直樹教授引用調查數據指出，該肺病由2014年全國調查的14.7上升至2017年的19.2，今年是10年來首次全國性調查，發現其染病率仍呈上升趨勢，而患者較常見於以下4大類人：

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日本疫情｜NTM肺病初期難發現 專家拆解6大症狀

慶應義塾大學醫學院感染病科專任講師南宮湖指出，感染NTM肺病後主要會出現以下6大症狀，但病情早期少有明顯症狀，多數人於身體檢查時才發現感染，因此經常會在發展到相當嚴重時才被發現：

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同場加映｜預防流感5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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資料來源：Gooday、時事メディカル

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