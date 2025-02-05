  • 16°C
香港時間：202525日 (三) 19:08

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

徐熙媛大S去世｜林依晨因1事20歲開始寫遺囑　改名為「愛的分配」：是孩子的未來指引

育兒資訊

發布時間： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

徐熙媛大S去世｜林依晨因1事20歲開始寫遺囑，並改名為「愛的分配」，作為其女兒的未來指引。

【徐熙媛/大S離世/林依晨/遺囑/媽媽心聲】摯愛離世，最怕「情深說話未曾講」，大S徐熙媛日前猝逝，享年48歲，更讓人覺得人生無常。42歲育有一名3歲女兒的台灣女星林依晨近日透露，她20歲出頭便開始寫遺囑，且前陣子剛進行遺囑更新。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

林依晨寫遺囑｜拍戲常吊威也 感生命受威脅

林依晨於1982年出生，未滿20歲就出道。她近來參加內地騰訊視頻的訪談節目《太陽市集》，坦言早在20歲出頭時就開始寫遺囑，並且不久前才進行更新。林依晨在節目中表示，以前拍了不少古裝戲，其中有許多吊威也（吊鋼絲）的戲份，有時候需要吊到四、五層樓高，且完全依賴威也師傅手拉鋼絲的力量，生命似乎掌握在他人手中，讓她覺得非常危險，覺得如此不行，「我有些事情沒有好好地說或交代，好像應該寫一下（遺囑）。」

點擊圖片放大
+6
+5

林依晨寫遺囑｜改稱遺囑為「愛的分配」

林依晨不諱言最初寫遺囑時，只是單純地考慮分配資產，但現在已經把它改名為「愛的分配」。她於節目中解釋，這份遺囑中包含了感謝、欣賞和一些小建議，特別是對孩子的未來指引。

點擊圖片放大
+4
+3

林依晨寫遺囑｜想加照片影片變成愛的回憶

該份遺囑目前還是文字，但「我現在想要加上照片跟影片，讓它變成是一個充滿愛的回憶的」。她還透露，遺囑的對象包括其經紀人、父母、公婆、助理、好友、伴侶、孩子以及粉絲。

主持人問她寫完遺囑是否讓她感到更踏實，她回答說比起踏實，更多是讓自己意識到還有什麼事情可以做，或沒做到，「因為你就沒有辦法再來一次，所以你什麼還沒做，你趕快做吧。」

相關報道：

徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」　傳明抱大S骨灰返台

大S逝世︱徐熙媛5段戀愛2段婚姻轟動全城　再婚具俊曄不足3年幸福太短暫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
今日 14:02
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限
19:28 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限
徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」　傳明抱大S骨灰返台
今日 11:27
徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」　傳明抱大S骨灰返台
徐熙媛大S去世｜徐熙媛突病逝舊愛「仔仔」低調悼念　黑人陳建州心痛：我們的心都碎了
18:21 2025/02/03
徐熙媛大S去世｜徐熙媛突病逝舊愛「仔仔」低調悼念　黑人陳建州心痛：我們的心都碎了
徐熙媛大S去世｜大S前度周渝民兩歷舊愛突離世　仔仔低調悼念網民憂抑鬱復發
12:33 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜大S前度周渝民兩歷舊愛突離世　仔仔低調悼念網民憂抑鬱復發
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年
19:17 2025/02/03
徐熙媛大S去世｜徐熙媛自爆曾被批活不過50歲　命理師不幸言中：與具俊曄婚姻最長3年

你可能感興趣

徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
今日 14:02
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限
19:28 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜徐熙媛高中學生照及試卷曝光　大S獲老師讚清純甜美前途無限
徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」　傳明抱大S骨灰返台
今日 11:27
徐熙媛大S去世｜具俊曄心痛救不到愛妻向好友訴苦「我盡力了」　傳明抱大S骨灰返台
林依晨 徐熙媛 網絡熱話 綜藝節目 演員 台灣

最高瀏覽

鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工
鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S離世｜大S日本最後身影疑似曝光　閉眼皺眉緊靠具俊曄胸膛
大S離世｜大S日本最後身影疑似曝光　閉眼皺眉緊靠具俊曄胸膛
大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩
大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩
大S離世丨小S得知大S猝逝哭到癱軟　無限期停錄節目《小姐不熙娣》　知情者曝大S真實死因
大S離世丨小S得知大S猝逝哭到癱軟　無限期停錄節目《小姐不熙娣》　知情者曝大S真實死因