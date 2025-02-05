徐熙媛大S去世｜林依晨因1事20歲開始寫遺囑　改名為「愛的分配」：是孩子的未來指引

▲ 徐熙媛大S去世｜林依晨因1事20歲開始寫遺囑，並改名為「愛的分配」，作為其女兒的未來指引。

【徐熙媛/大S離世/林依晨/遺囑/媽媽心聲】摯愛離世，最怕「情深說話未曾講」，大S徐熙媛日前猝逝，享年48歲，更讓人覺得人生無常。42歲育有一名3歲女兒的台灣女星林依晨近日透露，她20歲出頭便開始寫遺囑，且前陣子剛進行遺囑更新。

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林依晨寫遺囑｜拍戲常吊威也 感生命受威脅

林依晨於1982年出生，未滿20歲就出道。她近來參加內地騰訊視頻的訪談節目《太陽市集》，坦言早在20歲出頭時就開始寫遺囑，並且不久前才進行更新。林依晨在節目中表示，以前拍了不少古裝戲，其中有許多吊威也（吊鋼絲）的戲份，有時候需要吊到四、五層樓高，且完全依賴威也師傅手拉鋼絲的力量，生命似乎掌握在他人手中，讓她覺得非常危險，覺得如此不行，「我有些事情沒有好好地說或交代，好像應該寫一下（遺囑）。」

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林依晨寫遺囑｜改稱遺囑為「愛的分配」

林依晨不諱言最初寫遺囑時，只是單純地考慮分配資產，但現在已經把它改名為「愛的分配」。她於節目中解釋，這份遺囑中包含了感謝、欣賞和一些小建議，特別是對孩子的未來指引。

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林依晨寫遺囑｜想加照片影片變成愛的回憶

該份遺囑目前還是文字，但「我現在想要加上照片跟影片，讓它變成是一個充滿愛的回憶的」。她還透露，遺囑的對象包括其經紀人、父母、公婆、助理、好友、伴侶、孩子以及粉絲。

主持人問她寫完遺囑是否讓她感到更踏實，她回答說比起踏實，更多是讓自己意識到還有什麼事情可以做，或沒做到，「因為你就沒有辦法再來一次，所以你什麼還沒做，你趕快做吧。」

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