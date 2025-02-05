流感高峰期｜衞生防護中心稱流感個案仍攀升未見高峰　料高峰期持續到3至4月

▲ 衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港自1月初踏入冬季流感季節，目前流感陽性個案仍在攀升階段。（資料圖片）

香港正值流感高峰期，衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港自1月初踏入冬季流感季節，目前流感陽性個案仍在攀升階段，看不到何時到高峰，而按過往經驗，估計流感高峰期將歷時到3至4月不等，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針。

徐樂堅指，本港自1月9日起踏入冬季流感高峰期，目前為第4個星期，已錄得199宗成人嚴重或死亡個案，當中132宗是65歲以上，44宗是50至64歲，23宗是18至49歲。而全部個案中，75%有慢性疾病，也有75%並無接種流感疫苗，情况與2018至2019年季度相約。

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他指出，本港流行的病毒株是甲一型，未見出現變化，而港人較常外遊的地點，包括日本、南韓、歐洲及內地，現時流行的病毒株同樣是甲一型。

他估計隨著港人在長假期外遊後返港，陸續復工復課，病毒的傳播將轉趨嚴重，建議市民到人多地方，例如乘坐公共交通工具時，最好佩戴口罩。

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