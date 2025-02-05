大S流感去世｜遊日遇不適點算好？　日本達人分享2大工具線上看病

▲ 因為徐熙媛大S因流感去世，引起大眾關注去日本旅遊遇到不適如何求醫，有日本達人分享2大工具，方便線上看病。

台灣女星徐熙媛（大S）遊日染上流感併發肺炎不幸逝世，終年48歲。日本向來是港人的熱門旅遊地，萬一遇上身體不適需緊急求醫可以怎麼辦？居日的台灣Youtuber「阿倫」日前在社交平台推薦兩款旅日必備的APP或線上醫療服務，幫助旅客需要緊急求助時得到協助。

大S流感去世｜日本達人推2大工具日本線上看病

長期居日的台灣Youtuber「阿倫」在Facebook專頁發文，指日本與台灣的醫療環境存有很大差異，外國旅客的醫療費用亦相對較高，即俟是一般感冒，診療費也遠遠超出預期，更不用說如果真的遇到重大意外，對此，他建議退旅客出發日本前，除了購買旅遊保險外，也可以下載兩款實用APP或線上醫療服務，有備無患。

遊日求醫方法｜1.Safety tips APP

「Safety tips APP」由日本國家旅遊局（JNTO）推出的官方應用程式，專門為外國旅客提供即時的防災與安全資訊，如地震、颱風、海嘯等緊急狀況，也會即時通知用戶當地最新的災害狀況，更會提供距離最近的醫院、疏散處理流程圖表、避難所等，告知用家在目前情況應採取的行動。此APP支援中文、日文、英文等多達15種語言，方便身處日本的遊客使用。

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▲ 遊日求醫方法｜「Safety tips APP」由日本國家旅遊局（JNTO）推出的官方應用程式。（手機截圖） ▼ 點擊圖片放大

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遊日求醫方法｜2.OH Dr. 線上診療服務

「OH Dr. 線上診療服務」是專為外國人設計的遠端醫療平台，用戶可透過手機與醫生進行醫療諮詢與遠端看診服務，更可以中文溝通，解決語言不通的困擾。若需要在當地就醫及藥物，醫生可以開處方箋，將藥物送至旅客的居住地，另外，也可以協助安排最近的醫療機構，盡快提供最適當的治療。

阿倫又表示，出發前選擇適合自己的方案，可以讓大家的日本旅程更安心且放心，他指身邊曾有朋友在購買後碰到狀況曾經使用過，只能說「好險有加入」。

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大S流感去世｜日本國家旅遊局就醫指南

另外，日本國家旅遊局亦提供就醫指南網站，並支援中英文等多國語言，旅客可透過網站的「醫療機構服務」、「就診指南」、「緊急連絡電話」等服務得到適當的支援。如遇上緊急情況，立即致電「119」，或向周邊的日本人展示「救急車を呼んでください（請幫忙叫救護車）」，以獲協助。

▲ 遊日求醫方法｜日本國家旅遊局亦提供就醫指南網站，並支援中英文等多國語言。（網站截圖）

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