香港創科｜首宗「新型工業加速計劃」申請獲批　資助金額約2億元

創新科技署最新公布，「創新及科技基金」下「新型工業評審委員會」近日正式批核一宗由雅各臣集團（Jacobson Group）旗下正美藥品所提交的「新型工業加速計劃」申請，此項目也是「新型工業加速計劃」首宗獲評審委員會支持的項目，預計資助金額約為2億元。

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創新科技署今（5日）宣布，正美藥品提交的「新型工業加速計劃」申請，涵蓋生命健康科技的領域。項目計劃建立生產無菌眼藥水、口服固體劑型及口服液藥物的智能生產線。此項目的總預算金額約為6億元，預計「加速計劃」資助金額約為2億元。

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行政長官在2023年《施政報告》中提出設立100億元的「加速計劃」，「加速計劃」於去年9月推出。「加速計劃」為從事策略性產業（即生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技），並投資不少於2億元在香港設立新智能生產設施的企業，以一（政府）：二（企業）的配對形式提供資助。就每個申請項目而言，總項目成本最少為3億元，企業須投入不少於2億元資金，而政府的資助額上限為獲批項目總開支的3分之1或2億元，以較低者為準。每家企業在「加速計劃」下資助總額上限為2億元。

此外，政府為在「加速計劃」下獲批項目的企業聘用研究人才提供額外資助，以鼓勵它們在香港進行研發或擴大其研發規模，以及讓有關企業聘用設立或營運新生產設施所需的非本地人才。

「新型工業化資助計劃」推出至今 智能生產線數目突破100條

同時，創新科技署亦公布「新型工業化資助計劃」自推出至今，評審委員會支持在香港建立的新智能生產線數目已突破100條，涵蓋食品製造及加工（包括健康食品）、紡織及製衣、建造材料、醫療器材、生物科技、納米纖維材料、新能源、製藥（包括中藥）、電子、印刷及器材配件等行業，涉及總預算金額約13億元，當中約9億3千萬元為私人投資。

「新型工業化資助計劃」以一（政府）：二（企業）的配對形式，資助生產商在港設立新智能生產線，每個項目的最高資助額為項目總支出的3分之1或1,500萬元，金額以較低者為準。每間企業於計劃下可同時進行最多3個項目以獲取合計最多共4,500萬元的資助。

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