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流感高峰期旅遊｜外遊期間染疫旅遊保險有無得賠？　業內人士解答8大Q&A：想索償必做3件事

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撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

外遊期間染疫旅遊保險有無得賠？業內人士解答8大Q&A，3個關鍵增索償成功機會。

【徐熙媛/大S去世/流感高峰期/日本流感】台灣女星大S徐熙媛在日本旅遊期間患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。正值流感高峰期，日本、韓國等地疫情升溫，假如外遊期間不幸感染流感等疾病，旅遊保險可否索償？TOPick請來保險業人士解答8大Q&A，一文整合索償指引，以及提升索償成功機會的3個關鍵。

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流感高峰期旅遊｜1. 外遊時感染流感等疾病，香港購買的旅遊保險是否涵蓋？

從事保險業20年、現職高富金融集團財富管理部總監的鄧一君表示，大部分香港的旅遊保險計劃都涵蓋受保人在旅程中因感染疾病（包括流感）而產生的醫療費用。

高富金融集團財富管理部總監鄧一君（TOPick記者攝）

流感高峰期旅遊｜2. 有指大S在出發前已有感冒、哮喘症狀，以她的情況為例，外遊時因病死亡，是否受保？

如果受保人在出發前已知悉自己患病，並在旅途中因該疾病導致死亡，保險公司可能會拒絕賠償。大部分旅遊保險不涵蓋已存在的疾病相關事件。

流感高峰期旅遊｜3. 有否打流感針會影響保險索償嗎？

鄧一君指出，一般而言，接種流感疫苗不會影響旅遊保險的索償資格。

流感高峰期旅遊｜4. 還有哪些因素會影響索償？

以下因素可能影響旅遊保險的索償：

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流感高峰期旅遊｜5. 外遊期間不幸染病，可向保險公司或經紀求助，幫忙找醫生或翻譯？

可以，通常旅遊保險都會提供緊急援助服務，致電相關熱線便可安排尋找醫生或翻譯。

流感高峰期旅遊｜6. 向旅遊保險索償需要哪些證明？

一般而言，旅遊保險索償需要提供以下證明：

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流感高峰期旅遊｜7. 如何增加索償成功機會？

鄧一君分享，想增加旅遊保險索償成功機會，有以下3個關鍵：

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流感高峰期旅遊｜8. 購買旅遊保險的注意事項？

至於旅遊保險在什麼時候買最好？鄧一君指出一般出發前投保可獲最大的保障，而購買保險時要注意以下事項：

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