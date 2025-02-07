流感高峰期｜中過流感仍須打疫苗嗎？ 　ICU醫生揭疫苗保護力有效期【附衞生署疫苗指引】

▲ 中過流感仍須打疫苗嗎？ ICU醫生揭疫苗保護力有效期。

【流感疫苗／疫苗保護力／疫苗有效期／預防流感】女星徐熙媛（大S）患流感猝逝的消息嚇窒不少計劃出遊的市民，有人臨出發急打疫苗，有人囤積特效藥，人人自危。而香港亦正值流感高峰期，衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港自1月初踏入冬季流感季節，第4個星期，已錄得199宗成人嚴重或死亡個案，目前流感陽性個案仍在攀升階段，看不到何時到高峰，而按過往經驗，估計流感高峰期將歷時到3至4月不等，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針。台灣有ICU醫生亦發文，指出接種疫苗有效期限及相關迷思，一解大眾的疑慮。

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預防流感｜拆解疫苗3大常見迷思

台灣重症科醫生陳志金在其Facebook專頁就大S病逝一事發文，指出大眾對於流感一直未有重視，有感「疾病預防」一直受「名人效應」影響。他感嘆「新聞一出便行動」，才可以讓大眾重視預防流感的重要性。他亦整理了不同關於接種疫苗的迷思，當中最多人疑惑，到底流感康復者仍須接種疫苗等問題，他一一解答：

1. 得過流感仍須打疫苗嗎？

陳志金強調，就算得過流感會暫時有抗體，但不會終身免疫，加上流感類型很多，接種疫苗的防護力會較全面。就算之後不幸重覆感染，亦可以降低重症風險。

2. 明天出國，今天去打疫苗有用嗎？

根據疫苗資訊指出，接種疫苗後身體約需2星期產生抗體來預防流感病毒，故此明天出發今天才接種疫苗是緩不濟急，但接種疫苗後能夠增加群體免疫。

3. 非高風險族群是否無須打疫苗？

陳志金建議，就算不是高風險族群的年輕人，最好還是接種疫增加群體免疫，減少散播病毒的機會，可以保護身邊年幼、年長、抵抗力差的親友。就算接種疫苗後， 仍有機會感染流感 ，故流感高峰期期間需保持個人衛生，如戴口罩、勤洗手。

預防流感｜流感可重覆感染 應每年接種疫苗

根據美國疾病管制與預防中心的評估，在流感季節，如疫苗的抗原與流行的病毒類型吻合，流感疫苗可減低整體人口的患流感疾病風險達40%至60%。

本港衞生防護中心亦指出，除了已知對疫苗有禁忌症的人士外， 所有市民每年都應接種季節性流感疫苗（流感疫苗） ，為即將來臨的冬季和夏季流感季節提供保護。凡6個月至9歲以下從未接種過流感疫苗的兒童， 建議接種兩劑流感疫苗 ，而兩劑疫苗的接種時間應 至少相隔28天 。有數據顯示，與從未接種疫苗或僅在前一季度接種疫苗相比，在現季度和前一季度均接種流感疫苗可提供更好的保護。而且，流行的季節性流感病毒株可能會不時改變，疫苗的成分每年會根據流行的病毒株而更新以加強保護。

預防流感｜流感3大類型

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生接受訪問時指出，流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。當中有3大類型要格外留意：

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吳健聰醫生強調，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府指引，做好預防措施。

預防流感｜外遊自保法

新年去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈早前接受TOPick訪問時，教大家3招自保法：

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