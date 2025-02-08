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手機應用｜Android/iPhone儲存空間不足點算？　3招快速釋放手機容量不一定要刪相

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 44 分鐘前

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手機儲存空間不足的確令人很苦惱，大家不妨跟以下方法解決！

【手機儲存空間/手機空間不足清理法/Samsung/Android/iPhone儲存空間不足】現代人機不離手，而且人人都是攝影師，隨手拿起手機便可以拍照拍片，但隨住使用時間愈長，就會出現手機儲存空間不足問題，使人感到焦慮，難道一定要換更大容量新電話嗎？其實有3招可以令手機快速釋放容量！

釋放手機儲存空間方法：

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手機儲存空間不足清理法｜1.刪除最佔容量/最不常用程式

Android手機進到的App商店中，可以在「我的應用程式和遊戲」中的「已安裝」選項，看到手機下載的App佔了多少儲存空間，可以從裡面過濾出佔容量、不常使用的應用程式進行刪除。

如果是Apple手機，可以直接在「iPhone 儲存空間」中查看，最佔你手機容量的程式是什麼，如果該程式很重要不能刪除的話，不妨從最不常用的程式著手，到有需要時再下載。

以iPhone為例，iPhone 除了「刪除 App 」之外，還有一個「卸載 App」的功能，如果很少會用到某個 App，但又不想將它刪除，因為裡面的資料還是有可能會用到，那麼就可以考慮卸載 App，因為跟刪除 App 不同的地方是，卸載 App 並不會刪除 App 內的文件和資料，因此不用擔心資料會不見。這樣不僅能解決 iPhone 儲存空間不夠的問題，也能節省容量，需要用到 App 時再重新安裝回來，裡面的文件資料又能保存下來。

以下是簡單的卸載 App 步驟：

Step 1.開啟「設定」—＞「一般」—＞「儲存空間
Step 2.選擇最佔容量/最不常用App
Step 3.點選「卸載 App

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手機儲存空間不足清理法｜2.整理照片和影片

照片和影片通常佔據手機大部分空間，尤其是現代智能手機的拍攝功能不斷提升，生成的文件體積也愈來愈大，將這些數據轉移到電腦或善用「Google 相簿」備份雲端，是一種有效的解決方案。

如果電腦使用的是Windows系統，連接手機後會自動識別設備，並提示導入數據。對於經常備份數據的用戶，系統會記住導入位置，只需一鍵操作，就可以將新增的照片和視頻導入電腦，避免重複儲存。

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在轉移數據的同時，可以利用手機自帶的照片管理功能，對照片和視頻進行分類整理。根據時間、類型等篩選出不重要或質量較差的文件進行刪除。如果你擔心誤刪重要資料，可以選擇先備份到電腦或雲存儲，確保數據安全後再進行清理。這樣操作不僅能騰出更多空間，還能讓手機相冊更加整潔。

此外，也可以利用「Google相簿」備份照片，只要將相片上傳到Google相簿中，就可以按「釋出空間」，1鍵將手機內的照片刪除，不用一張張刪就可以騰出更多的手機儲存空間。

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手機儲存空間不足清理法｜3.清除儲存空間的「隱形殺手」

除了應用程序，社交軟件的聊天記錄和緩存文件也是儲存空間的「隱形殺手」。以微信為例，聊天記錄、文件、視頻、表情包等內容都會佔據大量空間。清理這些數據時，可以選擇刪除三個月之前的聊天記錄，這樣既能避免遺漏重要內容，又能有效釋放空間。

此外，像視頻類APP也會產生大量緩存數據，這些數據雖然有助於提高短期使用體驗，但長期不清理會造成存儲空間的浪費。定期進入這些應用的「設置」或「存儲」選項，清理歷史記錄和緩存，可以獲得顯著的效果。

無論是整理照片、刪除無用程式，還是清理聊天記錄和緩存，以上方法都能幫助有效釋放手機儲存空間。隨著智能手機的功能日益強大，學會科學管理儲存空間，會令手機應用起來更流暢。

設定手機密碼｜10大熱門4字Pin碼最易被盜

10大熱門4字Pin碼最易被盜　頭2字忌用XX　專家教1招設定安全密碼

「密碼」是交易前、提款等的一個重要關卡，所以一定要「有咁複雜得咁複雜」。日本資訊安全公司近日公佈一項研究，在銀行現金卡、信用卡等用到的「4位數PIN碼」中，歸納出頭十位最為熱門常用的組合，第一位更佔了當中的11%之多！在設立密碼時，有專家指出很多人常墮入一個陷阱，為此他更教授了秘訣，希望大眾好好保護自己的財產，防止駭客入侵！

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