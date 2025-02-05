洗米華舊愛｜與洗米華半山愛巢租出　Mandy Lieu洗盡鉛華與子女長留英國莊園

▲ Mandy Lieu洗盡鉛華，昔日愛巢都易主。

【Mandy Lieu/周焯華/洗米華/豪宅放租】昔日名模Mandy Lieu與周焯華(洗米華)分手後，與4名子女移居英國，展開新生活，洗米華早前被判監18年，正在澳門服刑。而兩人的愛巢位於中環西半山的珒然，近日成功租出，租金低市價約10%。

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洗米華舊愛｜降價仍未能售出轉租

Mandy Lieu與4名子女移居英國，經營莊園，一改以往濃妝艷抹，以素顏示人，更邀請當地的學生參觀莊園，讓他們接觸大自然，洗盡鉛華。Mandy Lieu與洗米華昔日愛巢位於中環西半山珒然的高層3房單位，實用面積2,123平方呎，坐擁開揚維港景觀，Mandy Lieu在2014年以9,132.6萬元購入，當年並未承造按揭，有指曾是她與周焯華於2019年分手前的愛巢。

Mandy Lieu於2021年11月將該單位抵押給新濠博亞（澳門）股份有限公司，2023年10月被銀主接管，超初開價9,500萬元，後降價至8,500萬元放售仍無人問津。

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洗米華舊愛｜每月12.8萬元成功租出

直至去年11月，銀主改為出租，原本叫租每月13萬元，最終略為減價2千元，以每月12.8萬元成功出租，比市價略低約10%。

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洗米華舊愛｜巨鏡滿屋

Mandy Lieu與洗米華分手後，即使已離開香港，但當年仍越洋簽署文件，將當時市值約1.2億的單位抵押作借貸擔保，為周焯華的公司還債。其後不時有地產經紀到其愛巢拍片，公開豪宅內部環境。當中要數主人房最矚目，內裡設有桑拿房，房內有多面鏡子，包括位處大床上天花板以及床尾電視櫃，連浴缸旁邊也是鏡面牆身，此外客廳梳化上方天花板亦設巨鏡。連地產經紀也稱未見過屋子有那麼多鏡，並表示：「有錢人品味果然唔同啲」。

另外，當年二人用過的「M」和「A」英名字母咕𠱸放於大床上。另外，價值50萬的B&O音響與及鋼琴都尚未搬走，廚房內的煮食爐具及紅酒櫃皆屬德國高級品牌。

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