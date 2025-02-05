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大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S胞妹小S過往曾被批「命中有4女1子」。

【大S病逝／徐熙睇／小S／流感／算命】48歲徐熙媛（大S）過年期間因流感併發肺炎病逝，遺下一對兒女；近日就有人挖出其育有3女的胞妹徐熙娣（小S）曾被指「命中有4女1子」，詭異巧合令網民直呼「起雞皮疙瘩」。

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綜合台媒報道，大S從17歲出道，多年來以敢愛敢恨的形象聞名，後半生更可謂轟轟烈烈，因此亦有不少玄學家及算命師喜歡為她批命。大S於2021年與前夫汪小菲離婚，隨即於2022年閃婚現年55歲的韓籍初戀男友具俊曄。當時台灣知名算命師傅艾菲爾就曾在節目《新聞挖挖哇》上分析，大S離婚後遭受大眾輿論，猜測她重新聯絡上前男友的原意有可能是談心，但後來逐漸演變成舊情復熾，最後萌生閃婚決定。他又指大S閃婚很可能是受到流年影響，一時衝動下做的決定。被問到批算大S和具俊曄會否白頭偕老，艾菲爾當時不假思索回答：

不容易，最長大概3年吧。

此語一出，頓時引起同場其他嘉賓嘩然，艾菲爾以「有待觀察」形容兩人的婚姻，表示自己仍採取觀望態度。而玄學家陳知易亦批大S兩年前就有「氣枯」之相：

當下諸事不利，若不好好調養個三年五載，運道很難恢復，現在她如此匆忙地步入下一段離姻，對自身而言是雪上加霜，這段婚姻再出變故是輕，嚴重是會刑傷到她的健康運，有損壽元……在一定的人生階段內，尤其是運道不佳的時候，不會著急做人生決定，否則福緣離身而不自知，只會讓將來有更多遺憾！

時隔將近3年，大S在兩人結婚3周年紀念日前夕病逝，當年的預言亦因此自動應驗。此外，大S過往曾在節目上透露有人給自己算過命，說她活不過50歲，所以她已在去年立遺囑分配10億台幣的財產，如今亦一語成讖。

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近日有網民又挖出，大S胞妹小S過去曾被斷定「命中有4女1子」，然而後者與丈夫許雅鈞僅育有3個女兒Elly、Lily及許老三，因此批言出現時，曾有許多人懷疑當時花邊新聞不斷的許雅鈞在外有私生子女。然而如今大S驟然離世，遺下女兒汪希玥及兒子汪希箖，恰好符合小S擁有4女1子之說，詭異巧合令人直呼「雞皮疙瘩都起來了！」

不過，大S的子女是否能交由阿姨小S監護，目前仍是未知之數。雖然當初大S與汪小菲離婚時獲得2個孩子的撫養權，但如今前者離世，依照台灣民法規定，孩子的撫養權將會轉移到夫妻另一方，亦即代表汪小菲未來可合法將孩子帶回北京，相關家事仍有待雙方後續協調。

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