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大S離世｜大S流感併肺炎猝逝　醫生揭2大流感重症指標：不是發燒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S／流感／症狀／肺炎】大S（徐熙媛）大年初一（29/1）與家人日本旅遊期間，因患流感併發肺炎，並於大年初五（2/2）清晨不幸猝逝，享年48歲。台灣胸腔內科醫生蘇一峰強調，流感患者出現2大關鍵症狀即屬重症指標，比起發燒更值得關注，假如未能及時求醫，後果可能難以挽回，情況絕對不容忽視。

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胸腔內科醫師蘇一峰日前於Facebook專頁，根據網上導遊描述，指大S於到達日本第一日便已出現咳嗽哮喘，後面情況每況愈下開始昏睡，4次就醫3次被叫回家，最後一次求醫不幸猝逝，而其中氣喘及昏睡便已是流感重症的前兆。

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蘇醫生於另一帖文解釋指，流感重症常於病發一周內出現，期間假如出現氣喘及精神狀況變差、意識昏睡，便可能是極其關鍵的重症指標，甚至相比出現發燒症狀更為關鍵，呼籲大眾「千萬不要輕忽」。他強調指，假如患者已出現「喘不過氣」的情況，仍打算過幾日再求醫，期間病情很可能轉化成重症，到時再求醫便可能已「來不及了」。

大S離世｜流感3大類型

本港已踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目表示，近日天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指，流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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大S離世｜預防流感5大方法

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資料來源：Facebook@蘇一峰

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