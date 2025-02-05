大S徐熙媛去世｜姐姐猝逝小S難走出悲痛　《小姐不熙娣》無限期暫停錄影

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣】大S徐熙媛因流感併發肺炎於日本猝逝，終年48歲。與大S姐妹情深的小S徐熙娣驟然失去姐姐大受打擊，悲痛不已，加之仍需安排處理大S身後事，原定於2月13日復工錄影節目《小姐不熙娣》之工作安排無限期推遲。

徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側 小S得知大S死訊哭崩癱軟在地

昨日（4日），《小姐不熙娣》節目在官方Facebook專頁發文：

大S離世令所有人難過與不捨，而小S的心情與情緒也是我們大家最關心的事。昨日小S主動聯繫製作人B2表達需要時間處理私事並整理心情。東森電視集團與泰坦星製作單位討論後，我們秉持最大的支持，就是「我們一直都在」。後續再與製作單位和藝人協調討論錄影時間。我們全力支持小S整理好心情再完美回歸「小姐不熙娣」。也期望喜愛節目的觀眾能夠一起支持並為他們祝福與集氣。