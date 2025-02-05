  • 18°C
香港時間：202525日 (三) 15:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S徐熙媛去世｜姐姐猝逝小S難走出悲痛　《小姐不熙娣》無限期暫停錄影

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

姐姐猝逝小S難走出悲痛，《小姐不熙娣》無限期暫停錄影。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣】大S徐熙媛因流感併發肺炎於日本猝逝，終年48歲。與大S姐妹情深的小S徐熙娣驟然失去姐姐大受打擊，悲痛不已，加之仍需安排處理大S身後事，原定於2月13日復工錄影節目《小姐不熙娣》之工作安排無限期推遲。

徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地

點擊圖片放大
+8
+7

昨日（4日），《小姐不熙娣》節目在官方Facebook專頁發文：

大S離世令所有人難過與不捨，而小S的心情與情緒也是我們大家最關心的事。昨日小S主動聯繫製作人B2表達需要時間處理私事並整理心情。東森電視集團與泰坦星製作單位討論後，我們秉持最大的支持，就是「我們一直都在」。後續再與製作單位和藝人協調討論錄影時間。我們全力支持小S整理好心情再完美回歸「小姐不熙娣」。也期望喜愛節目的觀眾能夠一起支持並為他們祝福與集氣。

大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程

徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

大S逝世︱大S徐熙媛逝世小S悲痛發聲　昔日曾喊話：最愛最在乎的人是姐姐

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

大S逝世︱大S徐熙媛逝世小S悲痛發聲　昔日曾喊話：最愛最在乎的人是姐姐
13:01 2025/02/03
大S逝世︱大S徐熙媛逝世小S悲痛發聲　昔日曾喊話：最愛最在乎的人是姐姐
徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地
14:29 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
14:11 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
今日 14:02
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

你可能感興趣

大S逝世︱大S徐熙媛逝世小S悲痛發聲　昔日曾喊話：最愛最在乎的人是姐姐
13:01 2025/02/03
大S逝世︱大S徐熙媛逝世小S悲痛發聲　昔日曾喊話：最愛最在乎的人是姐姐
徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地
14:29 2025/02/04
徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側　小S得知大S死訊哭崩癱軟在地
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
14:11 2025/02/04
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
綜藝節目 徐熙娣 徐熙媛 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳疑似大S生前醫療紀錄　雙肺全白血氧剩89％拒留醫
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
大S徐熙媛猝逝｜遊客抵埗4日即發高燒「路上全是咳聲」　日本製藥公司宣布停供抗流感藥
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
大S徐熙媛猝逝｜日本規定遺體3天內火化　小S完成約定陪大S走人生最後一程
流感高峰｜演員梁祐誠年初二突病逝年僅27歲　知情者爆：以為普通感冒
流感高峰｜演員梁祐誠年初二突病逝年僅27歲　知情者爆：以為普通感冒
大S離世丨小S得知大S猝逝哭到癱軟　無限期停錄節目《小姐不熙娣》　知情者曝大S真實死因
大S離世丨小S得知大S猝逝哭到癱軟　無限期停錄節目《小姐不熙娣》　知情者曝大S真實死因