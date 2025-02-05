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渣馬2025｜夥健聽拍檔出戰渣馬10公里賽 人工耳蝸跑手受鼓舞盼刷新自身紀錄

健康資訊

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

身為Queenie（左）的跑步拍檔，Sarah（右）說：「看着她一直進步，我都好開心，或者是她一直陪我跑呢！」（梁偉榮攝）

梁桂菁（Queenie）自小愛跑步，惟因聽力衰退曾一度需放棄街跑。直至裝上人工耳蝸，她的世界多了聲音，更可重拾跑步興趣。今年她更遇上陪她努力鍛練的好拍檔，準備於渣打馬拉松10公里賽事中刷新個人紀錄。

自小患嚴重至深度聽障，Queenie雙耳須戴助聽器，方回復至中度弱聽水平。升中後接觸跑步，她坦言既享受又有成功感：「跑步對我而言是減壓的方式，溫書溫到個腦實晒，我就會去跑步清空腦袋，待心情變好後再繼續。」畢業後投身社會，Queenie仍保持街跑習慣。循西環海旁跑，沿途看着海和街景，感覺自由又快樂。

Queenie 10年前曾參加渣馬10公里賽，她說：「跑步是自己和自己的比賽，只要自己有進步就可！」（被訪者提供）

突變全聾須做人工耳蝸

惟數年前突然聽力驟降，戴上助聽器也聽不見聲音。Queenie形容當時是人生最黑暗的時期，好想收埋自己。「好多事情也不敢做，就連吃飯嗌杯奶茶，來了檸茶，我也會想是否因聽力影響我發音，是我講得不好嗎？覺得好氣餒，連叫杯飲品也做不到。」不單影響溝通，連獨個外出也更添風險，更遑論街跑。生怕被人撞到，分分鐘連被狗追也聽不見聲音：「於完全無聲的情況下，外出是件好可怕的事。即使人和車不多，你都會怕有事發生，個人時刻都要提高警覺。」

幸而隨後做了人工耳蝸手術，Queenie的聽力回復至戴助聽器時的水平。科技更讓她聽多了聲音，從前未聽過船笛聲、鳥兒叫，現在統統都聽得見。Queenie因而重拾跑步興趣，更善用藍牙科技讓她邊跑邊追蹤步頻。

裝上人工耳蝸後，Queenie能聽得見更多聲音。（梁偉榮攝）

按聽力水平調整溝通方法

今年香港聾人福利促進會（聾福會）和香港會計師公會合作，安排聽障跑手1對1夥拍會計師公會田徑興趣小組成員，出戰今屆渣打馬拉松10公里賽事。得知此計劃，愈跑愈起勁的Queenie決定參戰，成為10位聽障跑手之一。聾福會註冊社工張建邦指10位跑手聽障程度不一，由輕度至深度聽障都有，年齡介乎20至70多歲。不論跑齡、體能如何，最希望能為不同聽障人士提供機會。活動籌得的善款將用於聾福會「人工耳蝸慈善基金」，支援有需要人士。

比賽之前，聽障跑手會參與9節訓練，並獲安排一位健聽拍檔陪同，現場亦有手語繙譯。但由於跑手聽力程度各異，亦非人人都懂手語，故須以混合形式教學。如重複字句、誇張口形，或以手勢、文字及身體語言輔助，盡力傳遞意思。

爸爸為全聾人士，Queenie在家會用「家庭式手語」溝通。她亦有學習基本的正統手語，故訓練期間也可偶爾充當其他聽障跑手的繙譯。（被訪者提供）

香港會計師公會會員、田徑興趣小組召集人Juni夥拍年過60、缺乏運動經驗的深度聽障女跑手阿香。Juni留意到阿香呼吸、步頻、跑姿皆不正確，而因心肺功能弱，呼吸發聲也有障礙，Juni需從調整呼吸入手，教阿香正確的呼吸方法。但阿香不懂手語，使溝通更添難度。相處得愈久，Juni更發現即使聽不明白，阿香也會強裝理解，嘗試迎合Juni。

張建邦指「聽唔明扮明」是聽障人士的特性，因怕麻煩他人。有部分人或受過不愉快經歷影響，擔心多次重複發問會令人不耐煩，因而選擇沉默。Juni心酸阿香的處境，便多花時間思考如何更有效溝通：「她不明白，我就諗方法讓她明白。有時就算與健聽人士溝通，他們也有聽不明白的時候，我們也會轉個方法，轉換詞彙嘗試讓對方理解。」在與手語繙譯合作下，Juni轉用一些手勢與動作，盡量協助阿香跟上訓練，她樂見阿香的成長：「看到她有好大的改變，至少經過這麼多堂課訓練後，她更了解跑步是怎樣的一回事。」

有拍檔減憂慮添樂趣

相較深度聽障的阿香，Queenie聽力狀況較佳兼有經驗，跑步是否就沒風險？身為Queenie拍檔的香港會計師公會會員Sarah坦言起初對協助聽障人士跑步滿頭問號，因除了起跑的槍聲，沿途有哪些地方需要支援？更怕自己會妨礙跑手比賽。但訓練途中發現，聽障人士無法聽見從後方傳來的聲音，加上起跑時場面相當混亂，當有人想從後加速越後聽障跑手，他們聽不見腳步聲或言語提醒，便更添危險。

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而的確，有聽障跑手訓練時被其他跑手撞倒，小腿遭釘鞋𠝹傷。Queenie補充：「當有人從後說準備過我，即使我戴了人工耳蝸，也要走得好近才會聽得到後方的聲音。故當有人衝前，便有機會撞到。故我習慣轉綫時，一定要留意後方有無人。」

除此之外，聽障跑手跑步時也有不少顧慮，難以全力訓練。一方面不了解場地，另一方面怕因聽不見聲音，有突發事情或意外時也無法保護自己。故有健聽拍檔在旁陪同訓練，不單可保障安全，更能成為其精神支柱，讓聽障跑手可心無罣礙地享受跑步的樂趣。

張建邦分享：「參與多了訓練，跑手們開始愈跑愈落力，在課堂外也自發練習。有七旬伯伯原本跑開步，參加計劃後擴闊社交圈子，常常與我們分享他的跑步經歷。看到他變得更積極、有信心和開朗。」

聾福會註冊社工張建邦指對健聽跑手而言，計劃讓他們更了解聽障人士，學習如何與他們溝通，或許沒想像中那麼困難，只需稍微配合即可。（梁偉榮攝）

成為彼此進步的力量

從以往自己一個跑步，到現在擁有拍檔，Sarah對Queenie而言絕非只是提醒她有何要注意，也為她監測步頻的人，更是精神支柱。在她的陪伴、鼓勵和讚賞下，她更有動力練跑。「從她身上我學到好多，她與我分享經歷，教我跑姿、呼吸的注意事項。以前我覺得跑步是好個人的事，喜歡何時跑、跑哪裏全由自己決定，但參與訓練班後，發覺原來有拍檔一起跑，看到她跑得快，自己也想追上。」

（被訪者提供）

對Sarah而言，兩個人一起跑是互相感染對方，堅持向前跑的正面過程：「她跑得好好，我不知不覺間也跟着她一起跑。看着她一直進步，我都好開心，或者是她一直陪我跑呢！」

十數前年曾參加渣馬，Queenie這10年間經歷過聽力衰退，也做了手術換上人工耳蝸。今次再度挑戰10公里賽，身旁更多了一位知心拍檔。她為自己設下目標，希望能跑出50多分鐘的成績：「從沒想過10年後的我，會跑得比10年前快。現在對我而言，跑步除了是減壓的方法，更是人生其中一個成就。」

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