勞工｜工聯會不復辦五一遊行？　吳秋北：從來沒有放棄任何好手段

▲ 工聯會今日舉行傳媒團拜。（區綽彥攝）

工聯會今日介紹新一年重點工作，包括五一勞動周，提到會舉行勞動模範評選，但未有提及復辦五一遊行。

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被問到工聯會今年是否不會復辦五一遊行，工聯會會長吳秋北認為，他們更加重視五一精神的運用，即是要更合理地得到待遇，冀全港社會更重視打工仔，因此，邀請官員在當日探訪前線工友，前線的工友是真真正正感受到特區的首長、政府官員關心其就業情況。至於其他方式表達，如何去表達對於權益的維護，

我們從來沒有放棄任何好的手段，所以沒有所謂的復不復辦，總之手段是對的、是好的，我們都會去嘗試。

工聯會今日舉行傳媒團拜，工聯會副理事長林偉江介紹五一勞動周活動指，工聯會和全港勞工團體加上一些商會組織團體得到政府支持，希望在今年舉行一個行業模範之星的評選活動。他亦說，去年邀請官員在當日探訪前線工友、勞工團體聯合發表勞動宣言等今年亦會繼續。

被問到政府為低收入僱員及自僱人士代供強積金在財赤環境下是否合適，工聯會理事長黃國認為，幫基層僱員代供強積金是政府承諾，相信政府「言必信，行必果」，指工會預料政府只須供款10多億，就有幾十萬人受惠，是「少錢辦大事」，盼政府「應洗則洗」，盡快交代政策落實時間表。

吳秋北：工聯會不會再派員參與勞顧會補選 屬會可自行考慮參與否

早前工聯會李兆彬未上任已辭任勞顧會僱員代表，致本屆勞顧會有一席位出缺，勞顧會僱員代表補選將於3月29日舉行。被問到會否派人參與補選，吳秋北表示，工聯會在勞顧會已經有一位代表，不會再派一個代表工聯會的人去參與補選，但因為工聯會的屬會實在很多，屬會會就其條件去考慮參不參與。

在本屆勞顧會僱員代表中，林偉江是屬於工聯會。據了解，工聯會對於勞顧會僱員代表候選人的支持，分為「推薦」和「支持」，「推薦」的話是直接代表工聯會，工聯會對候選人的競選和宣傳有更大參與度。換言之，雖然工聯會不會派人參選，即不會「推薦」候選人，但有機會「支持」屬會的候選人。

鄧家彪：將舉行至少四場強積金取消對沖地區講解

今年5月1日將實施取消強積金對沖安排，工聯會副理事長鄧家彪透露，新一年工聯會將繼續推進強積金取消對沖，並舉行至少四場地區講解，邀請工人代表、勞工署等一同講解情況。他稱，工聯會現正聯絡機管局，為機場的僱主講解取消對沖的方法，若有大型僱主希望了解，工聯會願意派人去講解。

另外，在團拜開始前，吳秋北和黃國親手向傳媒泡咖啡，藉此介紹工聯會進修中心有一些泡咖啡、雞尾酒的班。

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