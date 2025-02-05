消委會｜龍年十大消費新聞出爐　舒適堡結業登首位

▲ 龍年十大消費新聞出爐，舒適堡結業登首位。

消委會今（5日）公布龍年十大消費新聞選舉結果，首位為舒適堡全線結業事件，共獲7,934票；美斯缺陣表演賽就登「最離譜」主題新聞，「最大快人心」消費新聞則為的士司機違例計分制生效。

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是次選舉共有14,429名市民參與，人數破歷屆紀錄，其中消委會接獲5,619宗投訴、涉款近2億的舒適堡結業事件以7,934登榜首，得票率近55%；美斯缺陣國際邁阿密訪港表演賽，就以4,552票獲第二位，並同時以9,440票獲選為「最離譜」消費新聞，得票率獲65%。

美斯缺陣成為「最離譜」消費新聞

「垃圾徵費」及「餐具走塑」亦事隔三年同時躋身十大，「垃圾徵費先行先試兩個月 權衡各方意見後暫緩推行」獲4,409票，列第三位，至於食肆走塑，市民不滿環保餐具質素差就以2,928票排第六位。

「熊貓經濟」及「北上消費」同受關注，分別以4,217票及3,519票登第4及第5位。而與市民「食、住、行」相關的新聞也上榜，「公共交通工具輪流加價」、「廖孖記結業」、「樓市辣招全撤銷」及「以簡樸房取代劣質劏房」分列7至10位。

另外「的士司機違例計分制生效」就以8,078票獲選「最大快人心」消費新聞；「最抵讚」新聞就為「《消費》月刊免費睇」共獲5,992票。

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龍年十大消費新聞：

排名 新聞 票數 1 舒適堡全線結業 消委會接獲至少5千宗投訴 金額近2億 社會重新聚焦規管預繳式消費 7,934票 2 美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退款一半 4,552票 3 垃圾徵費先行先試兩個月 權衡各方意見後暫緩推行 4,409票 4 香港擁6隻大熊貓 擬乘勢發展熊貓經濟 4,217票 5 港人熱衷北上消費 市民跨境買餸攜生肉入境 3,519票 6 食肆10月中起正式「走塑」 有市民不滿環保餐具質素差 2,928票 7 公共交通工具輪流加價 港鐵加價3% 紅的落旗加至29元 2,223票 8 廖孖記結業 腐乳原產地受質疑 各界熱議何謂「香港製造」 2,172票 9 實施13載樓市辣招全撤銷 放寬按揭成數上限一律7成 2,038票 10 擬立法以「簡樸房」取締劣質劏房 訂明4大標準須遵從 1,731票

「最離譜」新聞：

美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退款一半

「最大快人心」新聞：

的士司機運例記分制生效 記滿15分須停牌3個月

「最抵讚」新聞：

消委會50周年 2025年起《選擇》月刊免費睇

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