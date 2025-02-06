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大S離世丨大S數度入院卻不能住院？　在日醫生分析2大關鍵延誤病情：日本醫生不喜歡看外國病人

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S數度入院卻不能住院？　在日醫生分析2大關鍵延誤病情：日本醫生不喜歡看外國病人

【大S病逝／徐熙媛／流感／日本醫療分級】48歲女星徐熙媛（大S）於日本因流感併發肺炎驟逝。由於傳言她病發時曾三度入院，外界開始質疑日本當地醫療水準。有在日本執業的台灣醫生便分析，大S的求醫過程中，或因2大關鍵，令病情出現延誤可能。

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大S病逝丨大S求醫過程2大關鍵點

整型外科醫師楊弘維近日在社交平台Threads引述了大學同窗好友、日本執業胸腔內科醫生徐立恆的分析。徐立恆指示，大S在日本的離世，可能與日本醫療嚴格分級內幕及醫生跟病人語言不通，令病情出現延誤。

徐立恆指日本較偏遠的地方的小醫院，可能由於人手設備有限，因此並沒有急症室或ICU，甚至可能全醫院只有一位醫生當值，病人因此可能需要轉送另一間醫院。他舉例指，自己過去曾在日本一間醫院當值，當時整間醫院的內科和急診僅有他一名醫生，且醫院並未設有ICU，情況與台灣隨處可見的醫療診所大有不同。

其次，徐立恆指日本醫生不喜歡看外國病人，外國人收費往往是「直接300%」，而且日本醫生英文語言能力亦不太好，醫生及病人溝通有困難，令醫生離以向海外病患詢問其病史，所以這或許是延誤病情的關鍵。

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大S僅48歲為何得重症離世?

另外，對於外界對大S僅48歲便得重症離世的疑問，一名在日本執業的的張姓醫生亦在Threads回應指，這些疑問其實沒有意思，他表示自己看過20幾歲病人因流感合併肺炎幾天內就過世的；也看過90幾歲的新冠肺炎男患者，只有微燒，精神很好，食藥後藥很快就平安回家。張醫生強調，每個人的過去病史、服藥歷對於治療都會有影響，至於「為什麼會重症」的原因所有人都無法說明。

日本鄉下為什麼不收住院

至於「日本鄉下為什麼不收住院？」張醫生亦指日本醫療分級很嚴格，不會像台灣可以直接到醫學中心掛號，通常都要小醫院或診所寫介紹信（紹介状）不然要多付幾千塊，甚至不收。另外，日本的急症需要預約，不用預約的急症就是相當於台灣的一二級重症的患者才有的權利。加上日本資源有限，常常發生醫院無法收急重症的情況，張醫師坦言自己赴日之後也遇過滿多次，所以台灣民眾可能無法想像。

同場加映: 遊日注意｜日本海外旅客「求醫指南」

為了應付海外旅客求醫需要，日本觀光廳推出了「求醫指南」網站，裡面可選擇旅客所用語言，然後跟著指示，協助尋找旅客附近所在地的醫療機構，如果不會日文，網站中也提供請人叫119的日文及症狀中日文對照，讓旅客可先存入手機中，以備不時之需。

網站亦提供「個人醫療資訊表格」下載，建議旅客可事先依據自身情況填寫是否有過敏、慢性病等健康資訊，並隨身攜帶（或拍下存入手機中），若真有就醫情況，可提供給醫院參考。

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