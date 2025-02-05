美國停收中港包裹｜DHL客服稱停收個人郵寄包裹　移民搬運公司料影響不大

美國郵政宣布即時暫停接受來自中國內地和香港的入境國際包裹，直至另行通知，本港郵局至今午仍未張貼暫停包裹寄往美國服務，但職員表示已停收寄往美國包裹。

有大型速遞公司向顧客表示已暫停個人郵寄包裹至美國；另有移民搬運公司指，移民郵寄所取得的免稅申報，與經一般郵寄申報有所不同，估計新安排對生意影響不大。

TOPick記者以顧客身份致電搬運公司七海國際查詢能否寄包裹到美國，客服表示「目前未收到通知」。不過，對方確認使用美國郵政寄送貨物，經海運送到紐約清關。

至於香港人常用的速遞公司，UPS客服指暫時未收到通知；DHL則已暫停個人郵寄包裹到美國，只接受有DHL帳戶的公司寄件，沒明確解釋不接受個人郵寄的原因，但客服職員透露開通帳戶需時，除了附上商業登記證明，也會了解核實寄件人並非只寄件一至兩次。

有移民搬運公司負責人向TOPick表示，估計新實施禁令對其生意影響不大，除了較少港人移民美國，其次為移居或留學的人士取得簽證後，有一次性免稅申報，預計這批人士並非透過一郵寄個人物品到美國，料不會受到影響。他舉例指，相關人士可獲特定簽證，例如工作簽證，擁有當地居留權，就像寄件到自己國家或回家鄉，「沒有理由拒絕居民寄件回家。」

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