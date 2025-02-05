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立法會｜議員議案淪「刷存在感」工具？　李浩然：修正案關鍵在於具意義否不在字數多寡

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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立法會。（資料圖片）

多位議員曾私下表示，現時的議員議案，似乎變成「交功課」工具，寧願取消或減少，增加口頭質詢，與官員交流可更直接和有效。近日亦有報道指，部分議員議案的修正案只是加入一兩句，是小修小改。

李浩然：修正案若太長  反而可能會喧賓奪主

曾在原議案加入一兩句作修正案的立法會議員李浩然指，不擔心會被認為是「刷存在感」，關鍵要看所修正的內容是否具實質意義，而不在於字數的多寡。他說，議案本身一般整體而言就不會太長，如果修正案做得太長，反而可能會影響了原議案的方向，喧賓奪主，造成跑焦。他說，修正案的版本需要經過跟立法會秘書處的溝通，整體考量和修訂。

李浩然：修正案只能是給出關鍵概念  在發言進一步闡述

李浩然在去年討論本港國際化優勢的議案中加入「並用好粵港澳大灣區的戰略支撐作用」。他解釋，制度設計上，修正案本身就不可能把所有觀點和想法都寫進去，而只能是給出關鍵概念，在發言當中進一步闡述修正案背後的詳細理念、内容和政策建議。他說，有關議案中，香港的國際優勢要進一步拓展，必然需要帶領並融合大灣區整體以作全球的城市群競爭，所以，盡管只是提及大灣區，但是對於香港國際優勢來說，卻是一個十分關鍵的發展要素。

第七屆立法會議席增至90位，三分二屬「新丁」；上任初期，較早出現的問題是，議員議案的修正案過多，立法會主席梁君彥2022年中曾為此特別「開班」，講解議員議案的效用，並溫馨提示議員不要「為改而改」，勿為「刷存在感」而提修正案。

溫馨提示後，2023年的修正案減少，一個議員議案，其他議員提出的修正案，大多控制在3至4個，少數熱門議題則有6、7個。不過，今年以來，修正案數量恢復上升之勢，1月初，議員陳月明提出的「積極回應國家發展戰略，跟進北部都會區建設」議案，再現11個修正案的巔峰。

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