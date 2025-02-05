MUJI結業優惠｜無印良品東港城分店3月結業9折清貨　家品/服飾/食品優惠低至$10起

▲ 無印良品東港城3月結業9折清貨，家品/服飾/食品優惠低至$10起。

【結業潮/MUJI無印良品/清貨優惠】MUJI無印良品近日宣布，位於東港城的分店將於2025年3月9日結業。為了感謝顧客的支持，店內即日起推出清貨優惠，凡購買服飾、家居用品及食品的顧客可享額外9折優惠。雖然街坊對此消息感到不捨，但無印良品已計劃在同區開設分店，將軍澳街坊日後可轉戰呢間新店！

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MUJI無印良品結業｜限時清貨優惠

無印良品於社交媒體上正式宣布，位於東港城的分店將於2025年3月9日結業。為了感謝顧客的支持，該店即日起推出清貨優惠，凡於店內選購服飾、家居用品及食品的顧客，均可享有額外9折優惠，優惠將持續至結業日。

MUJI無印良品結業｜街坊不捨：呢間好緊要

對於這一消息，不少將軍澳街坊表達了不捨之情，在社交平台上留言：「Sad 呢間好緊要」、「成日去」、「咁將軍澳新分店係唔係會接住呢個日子開？」，而另一位則表示：「我很喜歡無印良品，依依不捨」和「唔好啦」。

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MUJI無印良品結業｜同區新店即將開業

東港城的無印良品分店即將結業，但將軍澳的顧客仍可期待新都城中心的開業，繼續體驗無印良品的優質商品及服務。品牌在去年曾發佈公告，預計於2025年3月在新都城中心開設新分店，該店將提供包括男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等多元化的商品選擇。

新店位於港鐵寶琳站上蓋，將為將軍澳街坊提供更為便利的購物選擇。新分店還將設有MUJI CYCLE資源再生回收箱，旨在提倡減少資源浪費，鼓勵顧客參與環保行動。

MUJI無印良品結業｜精選服飾

無印良品的服飾以舒適簡約的日系風格為主，男女裝都百搭易襯。尤其是上班族的返工衫，略微寬鬆的版型， 在100%的棉質布料上施以起毛加工，打造柔和的質感，不論是日常的放鬆時光還是工作場合，皆能散發出端莊的氣質。此外，童裝上衣亦是經常斷碼貨品，打正旗號舒適、自然！不受潮流影響，展現出適合每日穿著的原貌。

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MUJI無印良品結業｜精選生活用品

品牌主打合理價格且優質生活用品青睞，關顧生活的每一個細節，分享日系生活美學。無印良品按季節提供精選日用品優惠，讓顧客以優惠價格體驗無印良品的日用品，為日常生活所帶來的便利及舒適。

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MUJI無印良品結業｜精選食品

無印良品推出即食咖喱、飯素、意粉醬汁及小吃等，配上喜愛的食材，透過簡單步驟自製各式各樣的主菜、小食和甜品，享受在家烹調的樂趣。

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MUJI無印良品東港城分店

地址︰將軍澳重華路8號東港城1樓197至198店

電話︰3971 3270

營業時間：星期日至四及公眾假期 11:00 – 21:30 /星期五、六及公眾假期前夕 11:00 – 22:00

來源︰Muji, Facebook@MUJI Hong Kong & Macao

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