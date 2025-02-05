代孕騙局｜過百泰女慘遭「賣豬仔」　墮代孕騙局被禁錮取卵非法出售試管嬰

【賣豬仔／人口販賣／代孕／代母／卵子農場】求職騙局手法層出不窮，泰國最近爆出有過百名婦女被拐騙事件，先以高薪聘請代母作招徠，將婦女販賣至格魯吉亞並禁錮，強行注射排卵針，並以侵入式手術取出成熟卵子，轉售黑市賺錢，規模猶如「卵子農場」，而幕後疑似是由中國詐騙集團操控。

最新影片：

據泰國《民族報》報道，帕凡納兒童婦女基金會於周一（3日）開記者會，交代關於近日有過百名泰國婦女被拐騙至格魯吉亞，以代孕為名被非法禁錮，被逼出售卵子。該基金會主席Pavena Hongsakul表示，其中一名受害者娜（化名）向她透露，關於該人口販賣組織以代孕工作誘騙泰國女性到格魯吉亞工作，出國後隨即被拘禁，且每月打排卵針強行獲取卵子。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

代孕騙局｜高薪吸引貧窮婦女做代母 販賣至格魯吉亞

據悉，娜原本是一名平凡的業務員，為了兼養孩子，家庭開支龐大，於是上網尋找兼職，機緣巧合下在Facebook上看到「月薪40至60萬泰銖（約9.2萬至13.7萬港元），適合女性」的招聘帖文，立刻應徵並順利被安排到格魯吉亞（Georgia）成為代孕母親。當時自稱是中介人的聯絡人反覆強調那是「合法工作」，委託人會負擔其所有旅行及食宿費用，整個工作為期約1個月。

代孕騙局｜百人被禁錮 強行打排卵針做手術取卵

娜在2024年8月30日被安排出境，與她同行有10名泰國女子，以及一名泰國女領隊，一行12人彼此互不認識。出發前，娜先收到500美元（約3,894港元），以用作於杜拜入境時作為財力證明。她們經過多次轉機後方可抵達目的地格魯吉亞，惟剛入境就被沒收護照，隨後被安置在一棟房子裡。她憶述，當時抵達該房子時，裡面已經有約60名泰國女性被禁錮於此，很多人看上去健康狀況不佳，且哭訴著想回家。那時候她才驚覺自己已被人口販賣，並關押在販賣集團的據點裡，該組織據點有4棟房子，估計有100多名泰國婦女受困。

有些中國男子在這些房子裡走動。

後來娜得知整個招聘廣告全是騙局，詐騙集團以高薪利誘泰國婦女，誘騙她們到位於格魯吉亞的「卵子農場」，禁錮她們並強行注射排卵針，每月待卵子成熟、足以受孕後，強行麻醉婦女做手術取走成熟卵子，繼而非法出售圖利。若當中有人不配合，則要支付5到7萬泰銖（約1.1萬至1.6萬港元）贖金。由於被拐騙的女性大多數出身清貧，故不少人都無法支付昂貴的贖金，而被逼留下。

代孕騙局｜3名婦女終獲救

娜最終聯繫上家人，成功籌到足夠贖金後逃出生天。但同行有3名女性朋友仍然受困，向她求助。娜在9月9日返回泰國後，立刻向帕凡納兒童婦女基金會求助。透過與國際刑警組織合作，該3名婦女成功獲救，於今年1月30日送返泰國。

帕凡納兒童婦女基金會主席Pavena Hongsakul呼籲，地下代孕服務和卵子販賣產業在當地十分猖獗，泰國婦女勿被招聘廣告的可觀條件而誤墮騙局，

我想提醒那些想找工作或出國工作的泰國女性，要仔細檢查，不要輕信任何說詞。如果你去了，可能就沒有機會回家了。因為輕鬆又高收入的工作並不存在。

相關文章：

黑市代孕｜愛子病重急籌醫藥費 90後媽媽做代母賺錢遭拖欠22萬報酬

非法代孕丨廣州非法代孕產業鏈 賣卵女按學歷長相標價 「一條龍」服務需付88萬

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5