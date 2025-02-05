財政預算案2025｜促打擊濫用二元乘車優惠　A4聯盟︰向民生開刀措施應放最後

▲ 立法會A4聯盟。（戴朗希攝）

【財政預算案 / 二元乘車優惠 / 陳茂】財政預算案月底公布，料會調整長者2元乘車優惠。立法會A4聯盟建議，政府可根據樂悠咭使用數據，推展不同年齡層長者及殘障人士出行模式的研究，以制定合適的調整方案，同時加強打擊濫用計劃的執法工作。

A4聯盟將於明日會見財政司司長陳茂波，並提交合共25項建議的財案建議書。新界東南議員林素蔚指支持政府節流，但不應削減長者2元乘車優惠，「不應向為香港貢獻一世青春的市民開刀。」

新界北議員張欣宇強調，雖然政府雖有赤字，但非債務危機，認為當局即使要控制開支，向民生開刀措施應放到最後，因香港不算是高福利社會，不少市民要靠社會保障「兜底」。

張欣宇又認為，政府需為自動駕駛技術商業化運營拆牆鬆綁，主動引進全球自動駕駛技術尖端企業來港，發展相關技術應用，打造香港成為全球首個全規模商業化運營自動駕駛技術的先導城市。

財政預算案2025｜要求管理者每年舉辦一定規模的演唱會場次

在旅遊方面，九龍中議員楊永杰建議增撥資源，強化「演唱會經濟」效應，包括成立專責隊伍主動聯繫表演單位，客製化提供演唱會籌備一條龍支援服務等；制訂KPI，要求表演場地管理者每年須舉辦一定規模的演唱會場次，打造標誌性演唱會項目。楊又建議推動宗教文化旅遊項目。

九龍西議員梁文廣則建議政府開放容許住滿10年的居屋原業主，在放售單位予綠表或者白居二購買者後，可獲得白居二配額，加快房屋流轉；並結合現有特別津貼試驗計劃，鼓勵輪候過渡性房屋者搬離不適切居所。

財政預算案2025｜採用統一灣區標準施工採購 降本增效

另外，張欣宇指出，香港需結構性降低工程成本。建議政府檢討工程開支細項、投資中標制度、承建商財政狀況等，並善用灣區資源，打造「灣區合建示範工程」，採用統一的灣區標準，以一體化施工和一體化採購的模式，實現降本增效。

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