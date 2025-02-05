▲ 仁濟女童縫針案｜5歲女童心悅縫針後心臟驟停18分鐘，延至今早離世。

【仁濟女童縫針案/醫療事故】5歲女童黎心悅去年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後，心臟驟停18分鐘，情況危殆，一直留醫深切治療部。消息指，心悅於今早（5日）在瑪嘉烈醫院離世，終年5歲。

仁濟女童縫針案｜去年家中跌倒 送院縫針後心臟驟停

5歲女童心悅去年5月在家跌倒，在家中椅子跌下傷及頭部，被送往仁濟醫院急症室，經檢查後發現，後尾枕有約兩厘米長傷口，同時因腺病毒感染輕微發燒。隨後1名護士及1名病人助理為女童傷口縫上3針，期間女童爸爸陪伴在側。

完成治療後，醫護發現女童失去意識和脈搏，醫護隨即為其急救，約18分鐘後回復心跳，其後轉送瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫。

女童臨床診斷為缺血性腦病變，即腦部血液供應減少，引致腦部受傷，有腦水腫和抽筋迹象，仍陷入昏迷，情況危殆，須用呼吸機、強心藥、控制腦部抽筋及水腫的藥物，再配合抗生素及靜脈營養液注射治療。

仁濟女童縫針案｜女護士及病人助理被控虐兒

女童父親於事發後數日報警，懷疑女童被醫護以枕頭按壓至窒息。警方其後以虐兒罪拘捕涉案護士及病人服務助理。

仁濟女童縫針案｜事件時間線

5月25日晚上 女童在家中椅子跌下傷及頭部，被送往仁濟醫院急症室。 5月25日晚上11時10分 護士為女童評估傷口情況，病人助理把女童固定在板上。 5月25日晚上11時28分 女童縫第1針後掙扎哭喊，病人助理用手固定其頭部，其中一隻手放在額前。 5月25日晚上11時31日 整個縫針過程完成，但發現女童失去意識和脈搏，醫護隨即為其急救。 5月25日晚上11時49分 女童回復心跳，肺部和腦部X光檢查未有發現異常。 5月26日凌晨12時55分 女童被轉送瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫。 5月28日 女童仍然昏迷，情況危殆。

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