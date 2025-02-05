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徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生

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撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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算命師為范冰冰胞弟批命，結果令人心寒！

【徐熙媛/大S去世/范冰冰/范丞丞】台灣女星徐熙媛（大S）在新年期間與家人前往日本旅遊，途中不幸患流感併發肺炎逝世，終年48歲。消息震驚中港台三地，網民還翻出內地一名算命師於去年為大S算八字的帖文，指她「命災50關，火心病殘」，批中了大S活不過50歲，令人驚訝！原來該算命師去年也曾為范冰冰的24歲胞弟范丞丞算命，指他「27歲有一命災，此命災九死一生」，引起不少網民恐慌！

（微博截圖）

徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲

大S於2月2日早上病逝，妹妹小S於3日公佈其死訊，令人難以置信，繼而有網民發現一名微博帳號為「鲁怀安易医」（鲁懷安易醫）的命理算命師，早於去年11月13日發佈了一則為大S算命的帖文：「其命用丙忌用丁，生育忌諱養，離婚養育亡，命災50關，火心病殘。現大運癸巳，流年甲辰，戊合甲破，歲運加急命戰，命危多防。二婚夫克妻，子女不歸己，解災玄中機，泰山神安可延期。」

他批中了大S活不過50歲，並且「生育忌諱養，離婚養育亡」，如今帖文被瘋傳，該算命師的微博粉絲數目亦由原本的10多萬迅速增加至目前超過80萬，而且他的其他批命帖文也惹起高度關注。

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    • 徐熙媛大S去世｜再批范冰冰胞弟27歲九死一生

    鲁懷安易醫原來自行為不少名人算命，其中一篇於去年4月1日發佈，便引起了網民的極度恐慌，當時他為范冰冰胞弟范丞丞算命，並留言：「范丞丞八字生死推斷：庚辰年，壬午月乙已日丙戌時，NINE PERCENT男團九人組恐要消失一人。范丞丞27歲有一命災，此命災九死一生。同性戀女角，或者變性，延壽十年。我昨晚在悟他命災的另外化解法，現還在研究。」

    他意指范丞丞27歲將九死一生，由於范丞丞生於2000年6月，有網民留言：「那不是還剩三年嗎！太嚇人了！」而且很怕算命師又再批中；由於內容還講到范丞丞需出櫃或變性方可延壽10年，有網民就直斥是無稽之談：「同性戀也能避災」、「這個好離譜呀大師」、「我要笑吐了哈哈哈好幽默」網民你一言我一語的爭論不休。

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    現年24歲的范丞丞是內地女星范冰冰的弟弟，兩人年紀相差19歲，一度被外界誤會是范冰冰的私生子，但兩姊弟感情極好，范丞丞還是學生時，范冰冰已大讚弟弟夠高大，相當具有潛質，又經常介紹弟弟給公眾認識。

    范丞丞於2018年以男團NINE PERCENT成員正式出道，曾因「范冰冰弟弟」的身份而被視為「靠姐族」，質疑他是靠姐姐人脈才能走紅，不過范丞丞近年亦憑自己努力嶄露頭角，不但成為內地新晉一線小生，更憑藉電影《飛馳人生2》入圍金雞獎最佳男配角，前途無可限量。

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    徐熙媛大S去世｜范冰冰發文悼念大S

    對於大S逝世，范冰冰也有於IG發文悼念，留言寫道：「美麗的女孩兒，總以善意點亮人間，永遠記得第一次見妳，妳眼裡跳動的天真笑意......去天堂做個快樂仙女吧！那裡沒有煩惱，只有安寧......」盡顯傷感之情。

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