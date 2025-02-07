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大S離世｜大S生前超嚴厲節食體重僅35KG　醫揭2大飲食習慣或成致命關鍵

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S／離世／流感／中醫／減肥】大S（徐熙媛）大年初一（29/1）與家人日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸猝逝，消息震驚大眾。大S過去長期茹素，加上產後為減肥曾以極嚴苛的方式減肥，一年內由80kg激瘦至30kg。有台灣中醫師認為，大S平日2大習慣，恐影響身體循環及免疫系統，導致難以抵抗流感病毒，成為致命關鍵。

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綜合台媒及《TVBS NEWS》報道指出，愛美的大S產後體重曾一度接近80kg，為了回復完美身材，最終於一年內成功減去30kg重量。

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大S離世｜一年內成功減去30kg 大S減肥方法極嚴苛

瘦身期間，大S曾公開減肥食譜，指自己當時每日僅食1至2餐，早餐只飲半杯乳酪、吃4分1個火龍果；中午只吃2片肉及2碗灼青菜，同時亦戒食白飯；忌食所有甜品及高脂肪食物，一周再堅持運動4日；而大S過往亦曾分享減肥花茶，稱只要將玫瑰花茶及加州蜜棗一同泡煮當清水每日飲用，便可以變瘦。

早前亦曾有健康節目曾透露，稱大S每日只吃一條香蕉，成功維持35kg體重：「她（大S）有160幾以上（身高），35kg是什麼概念，35kg是我小學時候的體重。」可見大S減肥方式頗為嚴苛。

大S離世｜曾被傳產後復出突然暈倒 中醫師料2習慣成致命關鍵

TVBS NEWS》報道又表示，大S於2017年3月產後復出、出席代言活動時，曾傳出心臟不適，當時大S回應稱自己剛生產完，身體可能仍未回復，加上開始減肥才突然出現暈眩。

有中醫師指出，大S茹素多年的大S，期間不吃醣類食物、只吃蔬菜水果，恐怕沒有足夠能量，來到維持正常循環和免疫系統，才會導致流感病毒直侵犯呼吸道及肺部，成為致命關鍵。中醫師吳明珠則認為，大S可能因長年茹素，加上藝人經常需要拍片熬夜，飲食作息不正常，加上生產不適及流產造成的損耗氣血、導致體虛。

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大S離世｜預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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大S離世｜外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時，教大家3招自保法：

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資料來源：TVBS NEWS

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