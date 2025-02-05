大S離世｜大S曾自爆為美白食「抗凝血劑」　醫生揭秘真正藥物：增血栓風險

▲ 大S曾透露自己為了美白服用「抗凝血劑」，有醫生就揭秘應為另一種藥物。

【徐熙媛/大S/美白/傳明酸/血栓】48歲女星徐熙媛（大S）過年期間因流感併發肺炎猝逝，生前有「美容大王」稱號的她曾透露為美白長期服用「抗凝血劑」，近日就有醫生指出其說法可能有誤，並揭秘真正藥物。

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大S生前以貪靚聞名，曾說過「只要我活著的一天就要是美的」，早年在主持內地美妝類綜藝《Beauty小姐》時亦曾自爆為了追求白皙膚色無所不用其極，吃下比美白丸更狠的東西，就是「抗凝血劑」。

她提到，抗凝血劑主要用作治病，其副作用相當可怕，包括會令皮膚變得慘白、出血很厲害等，稍微碰撞就很容易讓皮膚出現瘀傷，直言自己當時並未多作考慮：「我只要聽到白這個字，就吃了！」而她的做法當時亦引起一眾網民批評。

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台灣心臟血管外科醫生吳欣岱近日在其個人Facebook專頁上載影片，表示大S當初的說法可能有誤，實際上使用的藥物應該並不是抗凝血劑，而是傳明酸。她指出，傳明酸是一種止血劑，通常在創傷性出血時會被醫生用來止血；而因為傳明酸另有抑制黑色素形成的作用，所以也常被皮膚科醫生用作改善肝斑或一些比較特殊的斑點問題。

不過吳欣岱就提醒，傳明酸雖然確實有美白作用，但有可能會增加血栓風險，要謹慎使用。她分享經歷，表示自己曾在臨床上見過本身完全沒有相關風險的患者，連續使用高劑量的傳明酸一周後突然併發深層靜脈栓塞及肺栓塞，所以建議謹慎使用這種藥物，如果可以外部塗抹就盡量不要口服，以免發生特殊併發症。

另外，台灣長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠也曾表示，大S應是使用傳明酸。傳明酸除了用於止血，亦有研究顯示其可抑制黑色素細胞活性，防止及改善皮膚色素沉積，能夠達到讓肝斑變淡的效果。但她亦提醒，若患者本身有心肌梗塞、腦中風等血栓問題，又或是有血栓家族病史，就應該避免使用含有傳明酸成分的美白藥物，以免增加中風或心血管疾病的風險。

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