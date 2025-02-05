加徵關稅｜林健鋒：港商已做好準備、將部分生產線遷移　梁美芬：七傷拳

▲ 林健鋒和梁美芬等今日在經民聯新春花車巡遊團拜活動後晤傳媒。(梁美芬fb影片截圖)

美國政府指，對華加徵一成關稅措施適用於香港，行會成員、經民聯立法會議員林健鋒今日認為，本港商界已做好準備，已將部分生產線搬到其他亞洲地方，料對於生產方面，影響不會太大。

另一經民聯立法會議員梁美芬形容，美方的加徵關稅措施是「七傷拳」，相信香港能用誠意、實力，令到美方不要再推出損人不利己的政策。

林健鋒：不能誰惡、誰大、誰正確

林健鋒和梁美芬等今日在經民聯新春花車巡遊團拜活動後晤傳媒，林健鋒認為，一定要用平等的方式去處理貿易糾紛，不能「誰惡、誰大、誰正確」，最重要大家坐下來談。對於美國向中國商品增加10%關稅後，中方亦向美國煤炭及原油等進口產品加徵10%至15%關稅，他認為是合適回應，形容中國做法得到其他國家認同，又說美國加關稅會令本土國民怨聲四起，相信港府會見招拆招。

梁美芬指，經民聯會在各行各業盡力向外界說好香港故事，香港是世界貿易的鼎力支持者，一直實行自由經濟及低稅政策及全力支持世界貿易組織。

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