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胰臟癌｜女子大便呈灰白色求醫揭患胰臟癌　醫生嘆：2情況必屬惡癌【附大便形態/顏色測健康】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大便顏色／胰臟癌／膽汁／排便健康】排便後勿立刻沖廁！台灣一名中年女士最近驚見自己的糞便呈灰白色，求醫驚揭罹胰臟癌。有當地醫生指出，糞便顏色可直接反映身體哪個器官出問題，一旦出現奇怪顏色的大便，就算身體無其他不適，亦應盡快求醫做詳細檢查。

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胰臟癌｜大便顏色變灰白 零症狀突揭罹胰臟癌

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在《下班經濟學》頻道中分享病例，指一名60多歲女士來求醫，當時她一臉惶恐，帶著糞便的照片詢問醫生。錢政弘引述女病人指出，她近來發現大便顏色與以往不同，變成灰白色遂前來求醫。錢政弘隨即問診，詢問病人有沒有發燒或是上腹部疼痛，女病人說沒有上述症狀。錢政弘形容當時心感不妙，因為通常出現上述情況的人，患上比較惡性癌症的機會率相當高。

胰臟癌｜醫生：最危險的糞便顏色

後來錢政弘安排女病人做超聲波檢查，發現她胰臟頭位置有一顆3.2厘米大小的腫瘤，確診是胰臟癌。錢政弘補充，膽汁中的膽色素會使糞便呈現啡黃色，當膽汁排出受阻，成因包括患胰臟癌、膽管癌，或有膽結石堵住膽道出口，導致膽汁排不出來時，糞便就會變成灰白色。他直言，最危險的糞便顏色就屬灰白色，一般與癌症有關。他補充，除了糞便顏色的改變，膽管阻塞會導致膽汁和消化酶無法排出，繼而出現脂肪便。患者會明顯看到排便後，馬桶水裡會浮起一層油，這都是胰臟出現問題的徵狀。

胰臟癌｜6種大便顏色看健康

錢政弘列出以下6種糞便，分別是身體不同器官響起警號，而出現任何一種情況有可能是罹癌先兆。當中一種顏色較罕見，一旦出現恐怕兇多吉少：

  • 灰白色：胰臟癌、膽管癌、膽管結石
  • 脂肪便：胰臟癌、慢性胰臟炎
  • 黑便：胃潰瘍、十二指腸出血、攝入過多鐵劑
  • 血便：痔瘡、大腸癌、大腸瘜肉
  • 綠色：綠色蔬菜、胃出血、腸胃炎
  • 銀色：壺腹癌，因出血造成黑便，加上膽管被堵塞，大便變灰白色，混在一起會呈現出銀色的糞便

健康警號｜4種大便顏色看健康

台灣大腸直腸外科醫生陳威智在其Facebook專頁發文，指出可從大便顏色和形態看出健康狀況。大便是身體的排泄物，如果出現以下4種顏色，要留意身體健康，其中1種顏色更可能是罹癌先兆：

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健康警號｜灰白大便恐膽道胰臟系統出問題

據台灣急症科醫生翁梓華在Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享指，大便作為人體排泄物之一，醫生會透過其氣味、顏色、形狀3方面，作為觀察患者腸胃道健康的其中一個渠道。

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健康警號｜觀察大便 發現腸癌、胰臟癌警號

翁梓華醫生提醒，大家日常排便後不妨多觀察大便的質地，當中如出現以下3類大便就要留神，需要盡快就醫：

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排便健康｜布里斯托大便分類法

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