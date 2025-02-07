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40歲男子經常心翳、手痺　抽血驚見豬油血！營養學家推薦脈通三七

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發布時間： 19 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

都市人生活步伐急促，快餐外賣輪流轉，工作應酬接踵而至。雖然一切看似平常，但原來三高危機早已出現。就像正值壯年的阿威（化名），去年經常感到胸口不適、手腳發麻，起初只當是工作忙碌、壓力過大所致。怎料年底定期體檢時，驗血報告顯示血液表面竟有一層厚厚油脂，狀似「豬油血」。經詳細檢查後發現，原來他的血管壞指數已嚴重超標，情況令人擔憂，醫生警告如不及時改善，隨時可能出現嚴重的心血管危機。到底「豬油血」的成因為何，以及如何應對，以下逐一為大家拆解。

正常健康的血管就像家中的水管，應該保持暢通無阻，讓血液自由流動。然而，長期攝取過量油脂，會導致血液狀況逐漸改變，就如阿威的例子：原本應該呈現半透明金黃色的血漿，竟變成混濁的奶黃色。這種改變意味着血管內的脂肪垃圾正在累積，猶如水管內結集的油垢，慢慢阻塞血管。這不但會影響血液循環，更可能成為心血管殺手，大大增加併發症和堵塞心腦血管的風險。

解構3大血管肥油垃圾超標徵狀

因此，大家應多加留意以下身體警號，甚至及早求診接受檢查：

胸口不適：當心血管阻塞影響心臟供血時，容易引起心翳。典型症狀是在急步行、運動、上樓梯或搬重物時，胸前出現壓迫感。這種不適可能延伸至下顎，令手部發麻，甚至冒冷汗¹。雖然休息後症狀可能會暫時消退，但絕不能掉以輕心。

手腳發麻：心臟血管阻塞會導致心肌供血不足，除了引起心絞痛，還可能令血液無法暢通地流到四肢，影響範圍包括下肢，甚至蔓延至手臂和手指末端，血管無法順利循環導致手腳感到麻痺。

頸部不適：研究顯示，血液中肥油垃圾過高的人，出現頸部疼痛的機率比正常人高出約54%²。這是因為過多肥油堆積於血管中，造成血管壁狹窄及堵塞，減少血液供應。特別是當脊椎血管受影響時，營養供應不足更可能導致椎間盤引發持續性疼痛。

營養學家推薦   3大中草本清血管垃圾

日常應酬玩樂在所難免，大時大節更可能吃得更盡情，到底怎樣才能清除血管垃圾，保持血管暢通？資深營養學家伍雅芳表示，以下3種天然草本成分可助清除血管垃圾。

此外，營養學家又提到在選擇相關保健品時，需要留意產品是否有品質保證，假如具備GMP優良製造規範自然更有信心。

維特健靈「脈通三七」超過95%醫護推薦

維特健靈「脈通三七」獨有適合大眾體質的複方三效CardioMax配方，成分溫和不上火，有效清走血管肥油垃圾，更獲超過95%醫護推薦，實證1個月有效改善心翳、手痺等三高徵狀³，或有助於穩定膽固醇⁴，適合關注膽固醇人士服用。產品由香港PIC/S GMP認證廠房製造，每盒均通過100項檢驗包括重金屬檢測，安全可靠。

想新一年為自己和家人維持心血管健康，立即坐言起行！由即日起至2月20日，到萬寧門市或網店即可以限時驚喜價入手維特健靈「脈通三七」，買3盒平均1盒$254（標準價︰$299）。

萬寧網店：https://go.vitagreen.com/3CzvbOU

1  https://www.hkcardiaccentre.com/article/460
2  https://health.tvbs.com.tw/medical/338572
3  根據香港醫護學會，47名受訪用家之產品意見調查結果。（2024）
4  此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

（特約）

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