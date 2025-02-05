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大灣區置業｜消委會過去3年接758宗大灣區置業投訴　推《大灣區住房錦囊》平台

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

消委會推《大灣區住房錦囊》平台。（陳靜儀攝）

愈來愈多市民選擇在大灣區工作，甚至租樓置業。消委會今（5日）推出全新一站式網上平台《大灣區住房錦囊》，涵蓋大灣區不同城市的置業須知，包括置業和租樓流程、物業管理費、港人優惠、維權途徑等。

消委會主席陳錦榮指，會方過去3年共接獲758宗關於大灣區置業或租樓的投訴，其中以香港物業佔最多共709宗，其次是珠海物業有20宗，惠州亦有10宗，主要涉及遲交樓及未如期完成裝修等。

而有關廣東省9個城市置業的投訴個案中，涉款最多的個案達233萬人民幣。他指，有關個案投訴人2019年購買橫琴住宅物業，合同原定翌年12月底交樓，但發展商亦國家疫情政策為由延後3個月，其後又引述該區政府2018年頒布的規定，指不能按照合約訂明的裝修交付，物業也不能根據買賣說明供水、煮食及居住。投訴人認為發展商毀約，要求承擔責任及賠償，雙方其後簽訂解約協議，但發展商又指資金不足而未有退款，投訴人便向消委會求助，或轉介至當地消費保障組織協助。

陳錦榮亦提到另一宗涉款較多的個案，有投訴人2018年以223萬人民幣購入珠海商住兩用單位，合約訂明2021至2022年完工，但投訴人2022年9月實地觀察發現單位仍未裝修和沒有洗手間，向發展商投訴後獲答應分期賠償40多萬，卻超過1年仍未沒有收到退款，再要求發展商處理也無回覆。投訴人去年向消委會投訴，會方聯絡發展商在香港的辦公室，獲回覆指珠海辦公室已有專人跟進，其後投訴人亦沒再聯絡消委會，故紀錄為已經解決。

陳錦榮強調，消委會在大灣區也有很好的網絡能夠幫助消費者，「唔好以為消委會只喺香港做到野」，亦提醒消費者自身應仔細閱讀合約條款、物業詳細資料、圖則，以及選擇名譽較好的發展商等，若需向內地維權單位求助也能在《錦囊》獲取相關資訊，以作下一步部署。

大灣區「9+2」共11個城市的市場環境各有不同，《錦囊》設5大主題專頁，其中「城市專頁」就按城市分類，消費者可按需要點擊進入個別城市的專屬頁面，瀏覽當地置業及租樓須知，內容包括置業所需文件；樓市政策與措施，如限購政策；物業管理資訊，如管理費計算方法；及租樓資訊等。

「買樓租樓流程」專頁就以圖表呈現香港、澳門及9個內地城市的買一、二手樓及租樓流程，亦標示各地不同法律程序及特色，舉例內地買一手樓需「網簽合同」並繳納契稅，買樓亦需向賣家支付屬非正式、沒明確法律規定的「意向金」。「提提你+個案分享」專頁便分享以往真實投訴個案，提醒需要注意的事項。

《錦囊》亦設「大灣區住房注釋」整理各地的房地產專頁用語並作對照，如內地的「不動產權證」是類似香港的「樓契」；「房本面積」則類似香港「建築面積」的概念。「消費者權益保障法規」則列出各城市主要法律法規。

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