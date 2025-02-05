大S離世丨大S遺言叮囑「必做3件事」　小S最新回應後事安排

【大S離世／徐熙媛／流感／遺言曝光】徐熙媛（大S）農曆新年期間於日本因流感併發肺炎逝世，終年僅48歲。其死訊一出，瞬即令不少親友粉絲感到無比傷心難過。但據了解，向來體弱多病的大S過去因經過數次鬼門關徘徊，生前早已多次向好友交代遺言，並囑咐親友於告別禮時需謹遵3件事。不過，小S今(5日)稍早時已透過經紀人發聲，指大S骨灰已回到家中，並透露不會替姊姊舉辦告別式。



據知大S在日本火化前，已進行簡單告別的儀式，而小S亦發表聲明指表明不會辦告別儀式：

感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～。

大S遺言曝光

根據《壹蘋新聞網》報導，大S生前身體早已有多樣問題，不但經歷數次流產，心臟本身亦有二尖瓣脫垂的宿疾，以及癲癇病史，過去亦曾多次癲癇發作昏迷。她生第二胎兒子更因癲癇復發，一度斷氣，需留醫ICU。經過多次的瀕死邊緣，看透生死的大S生前早已向好友交代遺言，並希望自己的喪禮會是被歡樂氣氛包圍。

最希望的告別式就是大家開心、歡樂，喝著她最喜歡的香檳，吃好吃的東西

大S更千叮萬囑有份參加喪禮的親友「千萬不要哭喔！」原以為只是大S當日的玩笑話，如今卻成真，令不少好友深感難過。

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與小S有一個約定

大S生前亦曾在節目提到，希望妹妹小S會陪伴自己走完人生最後一段路，據了解，大S病重時，小S由始至終都是守在醫院，完成姊妹倆當初的約定。據悉大S遺體會在日本火化，由丈夫具俊曄及妹妹小S護送她回家。

早已看透生死的大S過去曾在節目中透露，因為身體狀況不佳，曾試過於鬼門關徘徊:

我的身體有時候會突然的就不動了，不運轉了，尤其生第二胎之後，就是鬼門關全走了一回。

因此大S她自己一直把每一天當作最後一天來過，並與妹妹有一個約定，希望她能陪伴自己走完人生最後一程

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同場加映: 大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳病逝時間線

台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S病逝消息震驚網民，紛紛猜測為何感染流感後短短5日不治，網民對於其真正死因眾說紛紜，有傳是肺炎或是敗血症等說法。隨後，小紅書上瘋傳很多有關大S病逝前在箱根醫院的醫療記錄，亦有自稱是隨團的導遊爆出大S身體抱恙的時間線。

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