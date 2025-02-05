港版壽司郎事件｜小童舐生薑夾影片瘋傳　公司：採取嚴厲措施包括法律手段

▲ 小童舐生薑夾影片瘋傳，公司：採取嚴厲措施包括法律手段。

網上影片顯示，沙田壽司郎有小童舐吮用來夾酸薑片的夾子，引起網民批評。香港壽司郎表示，事件引起公眾擔憂，公司嚴正讉責，並將採取嚴厲措施，包括相關法律手段。

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2023年1月，日本男子在壽司郎拍片舐醬油瓶，並有人「有樣學樣」，引爆食安風波，全國店舖顧客大減，公司蒙受重大經濟及商譽損失。壽司郎最初向該男子民事索賠6,700萬日圓（約360萬港元），後來和解。

今次影片發生在沙田店，影片中一名女子與兩名兒童在用餐，當中的男童拿着用來夾酸薑的夾子舔舐，之後夾子跌落地面。三人坐在迴轉壽司卡位，夾子和裝着酸薑的盒子均是放在枱面。

影片在多個社交媒體瘋傳，網民直斥父母無家教，留言者包括日本人，直言行為噁心。亦有人指男孩穿着鞋子跪坐卡位上亦不對。

香港壽司郎今日（5日）發出聲明，強調重視食物安全，非常關注今次事件，事發後沙田店內所有餐桌上的薑片都已銷毀，容器及夾子亦徹底清潔及消毒。

▲ 網上影片顯示，有兒童在沙田壽司郎舐吮薑片夾，壽司郎強烈譴責。（香港壽司郎Facebook）

公司對於今次事件引起食物衞生的擔憂，並嚴重損害品牌形象，予以嚴正譴責，並將採取嚴厲措施，包括相關法律手段。為避免同類事件發生，香港壽司郎正考慮更改提供薑片的方式。

網民在香港壽司郎社交網頁留言，促請控告該名家長，提出索償，指若不嚴懲怕有人「有樣學樣」。

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