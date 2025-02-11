SUPERMOM感謝祭一連10日震撼優惠 3胎星級媽媽推介3ChemBio產品低至63折

各位準備迎接蛇BB的新手父母，無疑需要面對各種挑戰。無論是懷孕期、產前產後還是育兒，每一個階段都需要不同的營養支持。想BB營養滿分？就要跟3位3胎星級媽媽揀最適合自己和BB的健康產品。為了感謝廣大SUPERMOM的辛勞，3ChemBio由即日起至2月20日舉行為期10日的「SUPERMOM感謝祭」，推出多重震撼優惠，當中包括星級媽媽推介的Holdbody、ProVen、少爺滴雞精及森下仁丹等，全綫產品低至63折，滿額再送高達$2,000電子現金券，為媽媽們及寶寶準備好不同階段所需營養，守護全家健康。

官網及門市同步 滿額折上折再送現金券

在SUPERMOM感謝祭期間，3ChemBio官網及門市同步推出折扣優惠，讓每位媽媽都能以超抵優惠選購心水產品。全綫產品1件9折 3件85折，6件75折，9件甚至可享7折的優惠。此外，滿額消費還能獲得豐富贈品及電子現金券，最高可達$2,000，讓媽媽們Keep住健康的同時，也能省下不少開支。

滿額贈品︰

● 滿$1,800：送ProVen速攻強免疫益生菌配方 + 維他命C 1000

● 滿$2,800：送Holdbody維他命C咀嚼片

● 滿$3,800：送ProVen益生菌孕婦配方

滿額即享現金折扣加送電子現金券︰

● 滿$3,000：即減$200，再送$200電子現金券

● 滿$5,000：即減$400，再送$400電子現金券

● 滿$8,000：即減$700，再送$700電子現金券

● 滿$12,000：即減$900，再送$1200電子現金券

● 滿$20,000：即減$1600，再送$2000電子現金券

（電子現金券使用日期：2025年2月21日至2025年6月30日）

Mark實一連3日荷花BB春季購物節 更多獨家試食價優惠

除了網店和門市的優惠，3ChemBio還將於2月14日至16日在香港會議展覽中心Hall 3舉辦的「荷花BB春季購物節」設置攤位（Hall 3B-E A09），一連3日繼續發放震撼優惠。媽媽們可以親自到場體驗各款產品的效果，並享獨家的會場試食價優惠。

會場試食價優惠︰

▲ ​​​​​​​Holdbody天然孕婦鈣享85折$245.7（原價$299）

Holdbody天然孕婦鈣 產品成分天然，而且含專利成分CBP、維他命D3等，能夠有效提升鈣質吸收，增強骨質密度。

▲ Holdbody兒童DHA

Holdbody兒童DHA選用針對兒童研發的「柔軟」咀嚼膠囊，無魚腥味、無糖，更容易消化。除了含有豐富DHA外，更加入維他命D3, 有助兒童的免疫力及骨骼牙齒發展。

會場試食價85折$245.7（原價$289）

▲ SPARONE鐵質水能

SPARONE鐵質水能快速被身體吸收，補充足夠每日鐵質所需。產品不會導致副作用，例如便秘、作嘔及腸胃不適等，可以放心選用。

會場試食價7折$139.3（原價$199）

▲ Return Optima NMN 18000細胞年輕化配方

Return Optima NMN 18000細胞年輕化配方有助逆轉抗老，提升活力、抗疲勞，改善睡眠質素及增強免疫力。

會場試食價低至26折$688（原價$2,688）

此外，會場內多款獨家產品低至26折，還有多款滿額贈品如皮膚健康管理中心BIPO產後修復療程及Apple Store禮品卡等（價值高達$2,360）。於會場即時登記成為新會員更享限定迎新禮遇，媽媽們切勿錯過！

3胎星級媽媽推介 由內而外撐起健康

太多產品眼花撩亂不知怎樣選？就要看看3位3胎星級媽媽，包括倪晨曦、陳凱琳和葉翠翠為大家推介不同階段的保健產品，於會場購買更享試食優惠及獨家加購優惠，幫媽媽們精明地選擇最適合的營養補充品。

3胎星級媽媽倪晨曦推介：Holdbody天然孕婦鈣（會場試食價85折$245.7）

Holdbody天然孕婦鈣產品成分天然，而且含專利成分CBP、維他命D3等，能夠有效提升鈣質吸收，增強骨質密度，是每位孕婦必備的營養品。

會場獨家Holdbody加購優惠︰

Holdbody多種維他命天然營養軟糖 $119.4（原價$199）

Holdbody超級天然鈣 $179.4（原價$299）

3胎星級媽媽陳凱琳的推薦：ProVen益生菌孕婦配方及嬰兒配方

ProVen益生菌孕婦配方能夠改善懷孕過程中的不適，提升免疫力，並且有助於寶寶的免疫系統發展。而ProVen益生菌嬰兒配方更具臨床實證，可以改善初生嬰兒及兒童腸胃健康、促進消化系統及增強免疫力，更有效減低嬰兒過敏體質的產生。

會場獨家ProVen加購優惠︰

ProVen女士專用益生菌 + 蔓越莓3600 $239.4（原價$399）

3胎星級媽媽葉翠翠的推薦：少爺滴雞精

少爺滴雞精產品採用台灣100日少爺土雞，由藥劑師監製，能夠改善產後身體虛弱的情況，並且補而不燥，非常適合產後的媽媽們使用。亦有助改善女士手腳冰冷情況，同時增強免疫力。

會場獨家少爺滴雞精套裝優惠︰

● 15盒享67折 $6,020（半年份量）平均每盒$401.3

● 30盒享65折 $11,680.5（1年份量）平均每盒$389.4

各位新手父母，立即把握機會到3ChemBio網店、門市或是荷花展入手各款健康產品，撐起媽媽們及寶寶的健康。

3ChemBio網店傳送門︰https://bit.ly/4aJlo5y

（特約）