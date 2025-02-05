大S徐熙媛去世｜具俊曄護送大S回家　小S：姐姐喜歡低調、不會辦告別式

▲ 具俊曄護送大S回家，骨灰已由私人包機運回台灣。

【大S / 徐熙媛 / 具俊曄】大S徐熙媛農曆新年期間與家人遊日，因流感併發肺炎猝逝。據多家台媒報導，大S的骨灰已於今日（5日）下午由私人包機回台灣，丈夫具俊曄護送。

大S徐熙媛去世｜小S：相信她已在天上開開心心、無憂無慮

小S透過經紀人發聲，全文如下：

感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮，我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。

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大S徐熙媛去世｜家人陪同返台 骨灰罈為粉色

據《自由時報》報導，大S骨灰由VistaJet的私人包機，由老公具俊曄護送，從東京羽田機場運回台灣，已於今日下午3時許抵達台北松山機場；全家人亦已陪同大S一起返台。另據台媒報道，大S的骨灰盒是粉紅色的。

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