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大S徐熙媛去世｜具俊曄護送大S回家　骨灰已由私人包機運回台灣

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

具俊曄護送大S回家，骨灰已由私人包機運回台灣。

【大S / 徐熙媛 / 具俊曄】大S徐熙媛農曆新年期間與家人遊日，因流感併發肺炎猝逝。據多家台媒報導，大S的骨灰已於今日（5日）下午由私人包機回台灣，丈夫具俊曄護送。

徐熙媛大S去世｜具俊曄哭崩吻別愛妻　好友趕赴告別式透露大S遺容

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大S徐熙媛去世｜大S骨灰已抵達台灣

據《自由時報》報導，大S骨灰由VistaJet的私人包機，由老公具俊曄護送，從東京羽田機場運回台灣，已於今日下午3時許抵達台北松山機場；另傳全家人亦已陪同大S一起返台。

外傳抵達台灣後，大S大骨灰並未送往原先傳出大龍巖民權會館，而有可能由家人帶回其生前住所，其餘治喪細節有待大S家人、經紀人對外公佈。

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