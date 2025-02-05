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自助餐優惠｜美麗華酒店自助餐$88快閃搶　Mira eShop餐飲水療優惠低至買一送一

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Mira eShop餐飲水療優惠低至買一送一，必搶$88美麗華酒店自助餐。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】踏入蛇年，美麗華集團Mira eShop推出「蛇年開運賞」優惠，其中必搶$88美麗華酒店自助餐，還有近60款餐飲及水療產品優惠，低至買一送一，即睇詳情！

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校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

美麗華集團Mira eShop將於2月10日至27日推出「蛇年開運賞」四重優惠，包括每日搶購餐飲禮券、近60款餐飲及水療體驗產品低至買一送一、$8加購Vibes特色雞尾酒、消費滿指定金額再減$138。

餐飲優惠一：星期一至五上午11時 必搶低至港幣88元限量震撼優惠

Mira eShop將於2月10日至2月21日期間，逢星期一至五上午11時推出限量震撼優惠。顧客可以低至港幣88元搶購當天的精選餐飲禮券。必搶產品包括於2月12日推出的$88「Yamm自助午餐」，還有2月14日推出的$138「Vibes二人小食拼盤連精選飲品」。

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2月10日翠亨邨精選傳統點心二人餐（星期一至日）
原價$402.6 ｜ 優惠價$138
2月11日Mue Mue 炭香泰饗午市套餐（星期一至五）
原價$520 ｜ 優惠價$138
2月12日Yamm 自助午餐（星期一至五）
原價$514.8｜ 優惠價$88
2月13日COCO 精緻下午茶兩位用
原價$624.8 ｜ 優惠價$138
2月14日Vibes 二人小食拼盤連精選飲品
原價$521.4｜ 優惠價$138
2月17日翠亨邨 — 精選傳統點心二人餐（星期一至日）
原價$402.6 ｜ 優惠價$138
2月18日JAJA $88一人晚市套餐（星期一至四）
原價$316.8｜ 優惠價$88
2月19日MiraSpa 一日通行證及港幣300元水療禮券
原價$800 ｜ 優惠價$138
2月20日Yamm自助晚餐（星期一至四）
原價$866.8 ｜ 優惠價$138
2月21日WHISK 四道菜冬季食材歐陸午宴（星期一至六）
原價$514.8 ｜ 優惠價$138

餐飲優惠二：近60款餐飲及水療產品低至「買一送一」

美麗華集團旗下的餐廳及水療中心近60款產品推出低至「買一送一」優惠，包括米芝蓮推薦食府國金軒The Mira的「廚師推介滋補燉湯 羊腩柚皮晚宴」、名人飯堂中環國金軒的「頂級花菇扒柚皮家宴嚐聚四人及六人套餐 」，及高級中菜食府唐述推出的「唐述經典嚐味晚市套餐」。

西餐及素食愛好者則不容錯過由當代歐陸菜餐廳WHISK推出的「四道菜冬季食材歐陸午宴」套餐，以及由創意素食餐廳JAJA推出的「素食精選4道菜晚市套餐」。

MiraSpa亦推出二人同行、一人免費的90分鐘按摩療程，讓顧客享受煥發身心的愉悅體驗。精選禮遇詳情：

【買一送一】Yamm 亞洲主題自助午餐 任食人氣生蠔片皮鴨（星期一至五）$561.6，平均每位$280.8（原價$1029.6）
【6折】Yamm 情人節自助海鮮晚餐$621.6（原價$976.8元）
【買一送一】WHISK 八道菜冬季食材歐陸晚宴$1,305.6，平均每位$652.8（原價$2,393.6）
【7折】國金軒The Mira任食點心（星期一至五）$343.4（原價$470.8）
【6折】The Mira Hong Kong餐飲券買$3,000享港幣$5,000（星期一至三）（原價每位$5,000）
【買一送一】翠亨邨刺參鵝掌精選套餐（星期五至日）$767.8元，平均每位只需$383.9（原價$1,575.2 ）
【低至52折+加送港幣500元預付卡】中環國金軒 頂級花菇扒柚皮家宴嚐聚套餐（四人及六人套餐）（星期一至日）

$2,186.8（四位用） / $2,956.8（六位用），平均每位$547（四位用） / 港幣493（六位用）

（原價$4,211.4 （四位用） /$5,468.7 （六位用））

【買一送一】唐述經典嚐味晚市套餐（星期一至日）$1,588，平均每位$794（原價$3,176）
【買一送一】Mue Mue 招牌泰皇海鮮晚市套餐（星期日至四）$588，平均每位$294（原價$1,294）
【買一送一】JAJA 素食精選4道菜晚市套餐（星期一至四）$288，平均每位$144（原價$542）
【43折】Mue Mue泰式兩人午餐（星期一至五）$288，平均每位$144（原價$674）
【買二送二】大宅招牌嚐味全日套餐（星期一至日）四位用$1,760元，平均每位$440（原價$3,968）
【68折】大宅午市套餐ー曦 （星期一至日）原價每位$341，現優惠價每位$249（兩位起）
【二人同行一人免費】MiraSpa 90分鐘活肌舒緩按摩療程（平日）$1,617，平均每位$808.5元（原價$3,234）

餐飲優惠三：購買The Mira Hong Kong餐飲產品，可以$8加購Vibes 特色雞尾酒一杯

顧客於「蛇年開運賞」活動期間購買指定The Mira Hong Kong餐飲產品，可以$8加購酒店5樓露天酒廊Vibes 的特色雞尾酒一杯。

餐飲優惠四：購買指定產品滿$2,388，再減$138

活動期間更推出「折上折」優惠，顧客購買指定「蛇年開運賞」產品單一簽帳消費淨值滿$2,388，可再享$138即時折扣。名額有限，先到先得。

Mira eShop「蛇年開運賞」活動詳情：

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