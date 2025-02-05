美停收中港包裹｜郵政總局停收包裹未貼告示　居港美國人：或要待日後親身送禮物

▲ 郵政總局已停收寄往美國的包裹。（陳靜儀攝）

美國郵政停止接收來自中國內地和香港的包裹。郵政總局今日（5日）已停收寄往美國的包裹，不過下午仍有市民嘗試將包裹經郵政局寄往美國。

外籍人士Kushan表示，打算將禮物寄給美國的朋友，但到達中環郵政總局獲職員告知，目前未能透過香港郵局寄出禮物，對方亦未有提供其他替代方案，但他會嘗試使用其他速遞服務。他又說，平時甚少寄送包裹到美國，對自己影響不大。

居港美國人：停收包裹事出必有因

長居香港的美國人Ann 表示，今午順利在郵政總局將送往美國的情人節賀卡寄出，本來亦有意寄出包裹，但看新聞獲悉未能寄出包裹，因此今日未有送出。

她表示，每年會寄約三次包裹到美國，給在美國的孫兒，例如寄出燈籠及玩具等，「聽到這個消息感到意外，但相信事出有因（There must be a reason.）」Ann 又表示，或嘗試使用其他速遞服務，但「相信要待我回美國，才能把禮物送給他們，所以今次確實是影響了我。」

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記者嘗試以市民身分查詢，能否繼續經郵政局寄送包裹前往美國，職員表示現時未能提供相關服務，但仍可郵寄信件到美國。至於已寄出的包裹會否被退回，職員表示可透過查詢郵件編號了解情況，又相信若包裹已「上飛機」，問題應該不大。不過，記者現場所見，郵局直至下午仍未貼出告示，提示目前已暫停寄送包裹前往美國。在郵局外的郵資標籤售賣機，亦仍在發售寄往美國的包裹的郵資標籤。

記者：蔡健行

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