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徐熙媛大S去世｜大S生前20大智慧金句　成長/事業/愛情　回顧瀟灑傳奇一生

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撰文： 王明芳

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

徐熙媛大S去世｜大S生前20大智慧金句　回顧瀟灑傳奇一生

【徐熙媛/大S/大S去世/生死觀】從主持到戲劇，徐熙媛（大S）一生精彩又轟烈，她的生命故事和名言將永遠留在我們心中。以下是她生平的一些智慧金句和影響的回顧，這些話語將永遠銘刻在我們心中，永垂不朽。

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徐熙媛大S去世｜48年傳奇一生

大S於日本病逝，48年傳奇一生劃下句號。大S於17歲出道以《流星花園》爆紅，她以敢愛敢恨的個性深受粉絲喜愛，也曾分享過不少令人深思的金句，不論是對愛情見解、人生態度，還是個人成長的思考，都成為了她留給世人的珍貴智慧。

大S於2021年與汪小菲離婚，半年後閃嫁初戀情人具俊曄，兩人時隔20年復合引發討論。大S昔日曾談到「人生無常，我珍惜當下的幸福」；亦有傳媒翻查大S曾在節目分享「每一天都當成最後一天來過」的人生價值觀及與妹妹間的約定，而小S也做到了。

徐熙媛大S去世｜大S生前20大智慧金句　回顧瀟灑傳奇一生

徐熙媛大S去世｜大S︰我覺得死後的世界是非常美的

在一次時裝雜誌專訪裡，她分享生產第二胎時的生死關頭。大S因癲癇發作一度失去呼吸心跳，險些命喪手術台。而這段與死神搏鬥的經歷，亦讓大S對生命有了更深刻的體悟。她多次談到生死觀的時候，大S也很淡定地表示：「碰到任何困難我都可以走下去，反正不管遇到什麼事情大不了就死，我覺得死後的世界是非常美的。」

如今，她真的去了非常美的世界了。她的笑容、勇氣與溫暖，永遠銘刻在我們心中，她在天上仍會是最美的天使。

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徐熙媛大S金句｜成長篇

1. 我必須找回我自己，你們也是。

2. 幸福，是要付出努力和代價的，世上根本沒有所謂的人生勝利組，背後的拼搏，不想說，只是想留給大家一個希望。

3.「今天一定會很棒！」每天我都是這麼想！就算不棒，也是很珍貴的體驗啊。
 ​​​​​​
4. 人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。

5. 我歡喜我失落，從不逃避，我面對、還要從容。

6. 人生有時進退兩難，但進可攻退可守，不會只有絕路。絕路，是自己逼自己，轉念，海闊天空。

7. 人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。

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徐熙媛大S金句｜事業篇

8. 幫不上忙就別裝忙，閒著沒事也不用心虛。

9. 我熱愛最有效率的工作達到最好的成果。拖拖拉拉，理由一堆，廢話連篇，不說重點者，仗斃。 ​​​

10. 沒有人能呼風喚，只是比較能挨過風雨。沒有人高高在上，只是太貶低自己。幻想他人較高 。認真的過生活才是成功的果實，名利只是努力的負作用。強者，就是有個平凡正常的心態。個人所見。 ​​​

11. 每個生命都有權呼吸新鮮的空氣，都有權享受自由。當然，你可以選擇發臭，但別薰到別人，你可以選擇封閉自己，那就要封緊，別擾亂他人。 ​​​

12. 不管再怎麼努力，還是有很多事情無法達成，就算搏命演出，票房也不見得理想，就算很想回家，飛機也不一定會飛，就算多明理，還是會碰到無賴，但我心裡的美好，是誰都動搖不了的。

13.「今天一定會很棒！」每天我都是這麼想！就算不棒，也是很珍貴的體驗啊。

14. 與其說奔波，我更喜歡用逍遙來形容我的工作；至於我人生最有規律的部分，就是遵循無常這道理。

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徐熙媛大S金句｜愛情篇

15. 討厭一個人跟單戀一個人一樣，愈是使勁愈是自己痛苦，不如轉個念，就當放過自己。

16. 有些人認識好多年卻覺得陌生，有些人一見面就像認識了幾輩子，這叫緣份。

17. 不會因為你談過戀愛就知道你要甚麼人，絶對不會！

18. 我感情轟轟烈烈，可是我結束得斬釘截鐵，然連我自已是很痛苦很痛苦，還是會用理智來面對我的人生跟感情。

19. 要找對人再結婚，找不對的人你會想辨法經營，但找對人就會自然而然可以走下去。

20. 很高很高的溫柔，才能讓玉米開成花朵。很多很多練習，才能讓愛情煉成幸福。

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