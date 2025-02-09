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公屋裝修｜港男獲派500呎公屋淘寶訂製全屋傢俬　僅$3.2萬全因屋主懂1種技能

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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港男僅花$3.2萬完成全屋裝修，全因懂得1種技能。

【長沙灣/公屋/裝修/淘寶訂傢俬】裝修動輒幾十萬，不是人人可以負擔！但如果想住得舒適，就要動動腦筋！一位港男以超低成本完成一間500呎公屋裝修，一家四口居三房兩廳，屋主早前在 Facebook群組「公屋討論區」分享裝修成果，表示全屋裝修費僅需3.2萬元，而且一星期便完工！

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公屋裝修︱獲派長沙灣公屋500呎超大單位

屋主獲派市區長沙灣海麗邨一個500呎單位。單位採用居屋和諧式設計，格局方正實用，本身已間好3房和客廳，空間寬敞，房、廳皆有十足的採光，而且廚房和廁所看起來亦非常新凈。由於收屋時，單位牆身早已鏟底和批灰所以屋主只需要鋪地磚以及油牆。

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至於傢俬方面，屋主表示預算不多，而他曾讀過與設計相關課程，「我不是裝修師傅來的我只讀過設計平時砌開高達，我外公以前打完做木，我小時候有幫手」，所以今次全屋傢俬都是他一手包辦，「自己做一腳踢設計出圖」，經由淘寶預訂所需木版自行安裝，所以傢俬看起來「跟一般市面上買的那些不一樣」。

公屋裝修｜整個裝修工程花3.2萬

屋主表示，全屋傢俬花費約2.5萬左右，價錢好實惠！傢俬分成三批運交至香港，照片所見，睡房儲物地台、衣櫃造工完美，就連圓邊位也收得漂亮。他透露，「砌完間房仲淨好多餘料，應該都可以做到兩三張凳或者枱」，早前他再請了一星期大假，分別用6日時間組裝了睡房儲物地台連衣櫃、客廳轉角櫃、廚櫃。

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而整個裝修工程連傢俬花費約$3.2萬，非常實惠，而他都將裝修經驗放上網跟網民分享，不少人瘋狂讚賞「高手」、「看上去很專業」、「整得很漂亮」、「圓角圓邊做得好完美」，設計造工完美，價錢實惠。

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