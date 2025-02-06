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北上免費巴士｜深圳福田口岸免費接駁巴士　周末行駛直達山姆/COCO Park/卓悅中心

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

福田口岸免費接駁巴士「福田歡樂購」 ，直達多個熱門商圈，包括山姆。

【深圳福田免費巴士/深圳福田交通】上年推出的福田免費接駁巴士「福田歡樂購」，於2月起繼續提供服務，每逢周末及香港公眾假期行駛，由深圳福田口岸出發，途經多個福田區熱門商場，如印力中心（山姆會員店）、領展中心城（皇庭廣場）、星河COCO Park等，即睇班次詳情！

北上免費巴士｜福田免費巴士直達山姆/COCO Park

福田免費接駁巴士「福田歡樂購」於2月起，每逢周末及香港法定假期營運，分為A、B兩條專線，覆蓋福田區熱門商圈，其中A線首末站為福田口岸至印力中心，途經KKONE中洲灣、東海繽紛天地、印力中心等。往印力中心的服務時間為上午10時至晚上7時；福田口岸的服務時間為中午12點至晚上9時，每半小時一班車。

至於B線則為福田口岸循環線，途經卓悅中心、領展中心城（皇庭廣場）、星河COCO Park、平安金融中心、卓越INTOWN等，服務時間為上午10時至晚上9時，同樣是以每半小時一班車，方便大家假期北上遊玩！

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福田免費接駁巴士「福田歡樂購」
營運時間：即日起

A線行車
主要路線：福田口岸至印力中心
服務時間（每逢周末及假期）：
往印力中心：10:00-19:00
往福田口岸：12:00-21:00
班次：每30分鐘一班
車費：免費

B線行車
主要路線：福田口岸循環線
服務時間（每逢周末及假期）：10:00-21:00
班次：每30分鐘一班
車費：全免

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