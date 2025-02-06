北上免費巴士｜深圳福田口岸免費接駁巴士　周末行駛直達山姆/COCO Park/卓悅中心

▲ 福田口岸免費接駁巴士「福田歡樂購」 ，直達多個熱門商圈，包括山姆。

【深圳福田免費巴士/深圳福田交通】上年推出的福田免費接駁巴士「福田歡樂購」，於2月起繼續提供服務，每逢周末及香港公眾假期行駛，由深圳福田口岸出發，途經多個福田區熱門商場，如印力中心（山姆會員店）、領展中心城（皇庭廣場）、星河COCO Park等，即睇班次詳情！

北上免費巴士｜福田免費巴士直達山姆/COCO Park

福田免費接駁巴士「福田歡樂購」於2月起，每逢周末及香港法定假期營運，分為A、B兩條專線，覆蓋福田區熱門商圈，其中A線首末站為福田口岸至印力中心，途經KKONE中洲灣、東海繽紛天地、印力中心等。往印力中心的服務時間為上午10時至晚上7時；福田口岸的服務時間為中午12點至晚上9時，每半小時一班車。

至於B線則為福田口岸循環線，途經卓悅中心、領展中心城（皇庭廣場）、星河COCO Park、平安金融中心、卓越INTOWN等，服務時間為上午10時至晚上9時，同樣是以每半小時一班車，方便大家假期北上遊玩！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

福田免費接駁巴士「福田歡樂購」

營運時間：即日起

A線行車

主要路線：福田口岸至印力中心

服務時間（每逢周末及假期）：

往印力中心：10:00-19:00

往福田口岸：12:00-21:00

班次：每30分鐘一班

車費：免費

B線行車

主要路線：福田口岸循環線

服務時間（每逢周末及假期）：10:00-21:00

班次：每30分鐘一班

車費：全免

更多相關報道：

北上交通｜全新蓮塘口岸巴士快線開通 $28起青衣將軍澳上車直達深圳關口【附時間地點】

北上攻略｜深圳灣口岸增設免費巴士線 20分鐘直達沃爾瑪蛇口店【附時間表】

湛江親子遊｜湛江高鐵遊7大必到景點推介 中國最南南極村/菠蘿的海/法式風情街睇歐式建築

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】