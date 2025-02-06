流感高峰期旅遊｜一文看清旅行平安藥包清單　藥劑師教必備4種藥物傍身

▲ 一文看清旅行平安藥包清單，藥劑師教必備4種藥物傍身。

【流感高峰期/大S去世/徐熙媛】台灣女星大S徐熙媛在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。日本、韓國等港人熱門旅遊地的流感疫情嚴重，一家大細外遊，父母少不免要子女準備平安藥包傍身。醫院管理局總藥劑師崔俊明曾分享，如何執拾旅行藥包，提醒必帶4種類藥物。

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流感高峰期旅遊｜藥劑師教旅行必帶4類藥物

TOPick曾訪問醫管局總藥劑師崔俊明，不論是否外遊，他建議家長為孩子準備4大類藥物傍身，如果小朋友年紀2歲以下，不建議父母自行去配成藥，宜找醫生處方。

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流感高峰期旅遊｜執平安藥包及外遊注意事項

1. 準備足夠藥物

崔俊明建議家長準備旅行平安藥一般宜預5日分量，並提醒家長要清楚知道相關藥物的用法，依照包裝建議年齡去用藥，如果怕難分辨散裝藥物，可連同藥物包裝及說明書一併帶上旅行。

2. 帶備處理傷口用品

除了4大類藥物外，爸媽可帶備少量處理傷口用品，像生理鹽水，除了清洗傷口外，如果小朋友有鼻塞，可用於噴到鼻孔內。

3. 了解藥物用法

崔俊明建議家長善用社區藥劑師，向藥劑師講述孩子的情況，年齡、有否過敏、慢性病患等資料，以及直接拿取相關藥物去了解有關用法等，尋求藥劑師的意見。

4. 身體不適時採取適當措施

另外，外遊有時會水吐不服，崔俊明指出小朋友不適合服用相關藥物，沒有可配備，如孩子乘車坐船頭暈，可以休息一會兒，如孩子出現肚屙，1、2次排便肚屙有助緩解不適，最重要是不要缺水，要補充足夠的水份和電解質，而飲的水最緊要確保已煮沸，如真的太多次肚屙，需在當地求醫。

▲ 醫院管理局總藥劑師崔俊明（TOPick資料圖片）

流感高峰期旅遊｜醫生教遊日必帶7大防疫物品

日本流感疫情嚴重，數據顯示，由去年9月至今，推算逾950萬人感染流感。小朋友是染病的高危群組，一家人旅行要有備無患，前台大醫院感染科醫師孔祥琪分享去日本旅遊必帶的7款防疫物品，各位家長記得參考！

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流感高峰期旅遊｜醫生教5招搭飛機防疫措施

踏入冬季流感高峰期，孩子需乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問，建議爸媽可以做以下措施來保護孩子，預防染上流感、新冠肺炎等傳染病。

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