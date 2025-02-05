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渣打馬拉松2025｜三鐵劉峻崚設目標盼今年2.5小時創新PB    即席買新限量版波鞋備戰 

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

(朱永倫攝)

香港馬拉松將於周日舉行，大會今年將選手包領取地點，由維園移師至啟德體育園的體藝館，一領取日同日設博覽會，有遊戲及活動攤位，有精英運動員首日便到場，成功購得新限量版波鞋備戰。

今年跑手於網上登記後，會按時段進場領取選手包，昨日所見過程大致順暢，排隊需時5至10分鐘，不過跑手周小姐反映領取選手包時，工作人員沒有順序排列號碼，致尋找號碼布需時。

跑手對於領取選手包地點，改至啟德體育園意見不一，其中跑手曾先生表示，今次安排於室內較為壓迫，認為繼續於維園領取選手包，於視覺上較開揚。跑全馬的何先生表示，今屆領取選手包有小漏洞，排隊後沒分開各比賽組別，跑手可以先排隊伍較短的組別，變相「插隊」。

今年馬拉松一如以往，分為十公里、半馬及全馬，以及十公里輪椅賽組別。跑手蔡小姐表示，今年已經第四屆參與，首次由十公里升級至跑半馬，之後亦會再跑東京馬拉松。至於何先生已跑十多屆，今年希望4個半鐘可以完成，「如果唔使過西隧就最好」，亦有跑手指預料周日天氣較冷，汀九橋一段路程是考驗所在。

首日到場不乏本港精英運動員，去年跑出2小時34分30秒，劉峻崚指，2025年的目標設定2小時29分30秒，雖然暫未有機會挑戰本港紀錄，但認為自己有能力做得更好，希望今屆獲得更好名次。博覽會設有跑手牆、打氣站為跑手打氣，亦有逾40個攤位，設遊戲及售賣體育用品。跑手領取選手包後，必經之路是到博覽會。曾獲半馬青年組冠軍的三鐵運動員劉峻崚表示，以往於維園取完選手包就離開，體育園則可以購買裝備，部分產品有75折化算，「有個款係得呢到先有得買，出面暫時無得買。」

(朱永倫攝)

對於有傳言下屆賽事加入啟德比賽路段，不少跑手均表示歡迎，認為有新鮮感。昨日到場教大健康及體育學系副系主任雷雄德就認為，賽道有闊度限制，並需預留緊急通道，認為由觀塘或土瓜灣進入啟德，均有技術上限制。而目前於馬師道一帶設有打氣區，大眾可以接觸跑手。

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